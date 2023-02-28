В АТОР рассказали о пяти бюджетных направлениях для отдыха на 8 марта

Самыми бюджетными вариантами для туристических поездок на 8 Марта стали Петербург и Сочи. Рейтинг ценовой доступности направлений для 10-дневного отдыха в марте 2023 года представили аналитики Ассоциации туроператоров (АТОР).

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Отмечается, что стоимость путешествия в Сочи для двоих с перелетом составит порядка 30 тысяч рублей, поездка в Санкт-Петербург обойдется туристам примерно в 40 тысяч рублей. Стоимость отдыха в Калининграде составит почти 60 тысяч рублей, а путешествие в Шерегеш — 90 тысяч рублей.

Лидером среди зарубежных курортов для отдыха на 8 марта оказалась Турция. Так, 10-дневный тур в Анталью с перелетом обойдется россиянам в 67 тысяч рублей, а поездка в Стамбул будет стоить около 100 тысяч рублей.

Путешествие на двоих в ОАЭ обойдется туристам в 96 тысяч рублей, а стоимость отдыха в Египет или Таиланде составит чуть меньше 150 тысяч рублей на двоих.