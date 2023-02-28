Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в Турции

«Турция подорожала еще в прошлом году. И турецкие "пять звезд" — если это не является отелем раскрученной сети — это скромный шведский стол, турецкий алкоголь не самого высокого качества, — высказалась специалист. — Это не то ощущение, которое турист должен получить, заплатив 200 тысяч рублей за неделею на двоих. Здесь Крым может предложить программу интереснее».