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4 часа назад

На курортах Крыма фиксируют снижение туристического потока

runews24.ru

Представители туристического бизнеса Крыма отмечают снижение продаж раннего бронирования по итогам февраля 2023 года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий.

На курортах Крыма фиксируют снижение туристического потока
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она отметила, что на данный момент рано делать выводы о том, каким будет туристический сезон в текущем году, так как в последние годы туристы начинают планировать путешествия примерно за месяц до предполагаемой поездки.

Также Людмила Бабий добавила, что некоторые трудности в сфере логистики, а также отсутствие кэшбэка могут повлиять на снижение потока туристов в Крым в этом сезоне. Однако пока что нельзя охарактеризовать его как провальный.

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