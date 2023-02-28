Горнолыжные курорты Северного Кавказа отчитались о рекордной посещаемости

На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались о количестве туристов в длинные выходные: 23–26 февраля свыше 65 тыс. человек побывало на горных склонах в «Архызе», «Эльбрусе» и «Ведучи». По статистике управляющей компании прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 36%.

Фото: Tourdom Tourdom

Наибольшая динамика была отмечена на курорте «Ведучи» в Чеченской Республике. По словам генерального директора компании «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова, за 4 дня там отдохнуло в 4,5 раза больше туристов, чем год назад.

В расположенном в Карачаево-Черкесской Республике «Архызе» пик посещаемости пришелся на 24 февраля, когда одновременно отдыхало почти 14 тыс. человек. На «Эльбрусе», что в Кабардино-Балкарии, было зафиксировано в эту пятницу почти 7 тыс. приезжих. В последние новогодние праздники поток гостей на курортах в течение дня составлял максимальные 10 тыс. и 5 тыс. человек соответственно.

Всего же с начала года курорты под управлением «Кавказ.РФ» посетило около 600 тыс. туристов, что на 12% выше уровня 2022 года.

Популярность имеет оборотную сторону. В выходные на горнолыжных курортах образовались большие очереди, что вызывало недовольство туристов. Так, в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики публиковали фото столпотворения на «Эльбрусе» «Домбае», а также на «Розе Хутор» и в «Красной Поляне». «Попадала однажды в такую толпу, теперь праздники в горах обхожу стороной», – пишет Юлия.