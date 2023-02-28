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2 часа назад

Первые туристы смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в Дагестане в 2026 году

ТАССиещё 1

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Каспийский прибрежный кластер" в Республике Дагестан сможет начать принимать туристов в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Первые туристы смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в 2026 году
Фото: ТАССТАСС

"Прибрежный кластер в Дагестане должен принять первых туристов в 2026 году. <...> На формирование необходимой стартовой инфраструктуры, по нашим подсчетам, потребуется порядка 10 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.

Для запуска кластера потребуется участие частного капитала, подчеркнул Назаров, пояснив, что государство создает базу, условия для развития, "а бизнес подключается и получается отличный курорт".

"Под него [кластер] выделено порядка 200 га песочного пляжа с очень красивыми пейзажами. Кроме того, рядом находится Дербент, город с тысячелетней историей, объект культурного наследия мирового масштаба и очень перспективная точка притяжения для туристов", - добавил замминистра.

Отдых в России,Сергей Назаров,
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