Первые туристы смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в 2026 году

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Каспийский прибрежный кластер" в Республике Дагестан сможет начать принимать туристов в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
"Прибрежный кластер в Дагестане должен принять первых туристов в 2026 году. <...> На формирование необходимой стартовой инфраструктуры, по нашим подсчетам, потребуется порядка 10 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.
Для запуска кластера потребуется участие частного капитала, подчеркнул Назаров, пояснив, что государство создает базу, условия для развития, "а бизнес подключается и получается отличный курорт".
"Под него [кластер] выделено порядка 200 га песочного пляжа с очень красивыми пейзажами. Кроме того, рядом находится Дербент, город с тысячелетней историей, объект культурного наследия мирового масштаба и очень перспективная точка притяжения для туристов", - добавил замминистра.