Первые туристы смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в 2026 году

"Под него [кластер] выделено порядка 200 га песочного пляжа с очень красивыми пейзажами. Кроме того, рядом находится Дербент, город с тысячелетней историей, объект культурного наследия мирового масштаба и очень перспективная точка притяжения для туристов", - добавил замминистра.