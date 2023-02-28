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2 часа назад

У курорта Шерегеш построят аэропорт

РЖД-Партнериещё 1

Стоимость нового аэропорта пока неизвестна, ее определяет после окончания проектных работ. По предварительным расчетам, инвестиции в строительство терминального комплекса составят 8 млрд руб., примерно столько же потребуется для строительства взлетно-посадочной полосы. По прогнозам, пассажиропоток в первый зимний сезон работы аэровокзала составит 173 тыс. человек.

У курорта Шерегеш построят аэропорт
Фото: РЖД-партнерРЖД-партнер

«Площадку под строительство аэропорта мы выбрали в прошлом году всего в 7 км от горнолыжного комплекса Шерегеш», – говорит губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Без собственного аэропорта невозможно вывести горнолыжный курорт Шерегеш на мировой уровень, а власти региона намерены вывести его в пятерку лучших мировых курортов. Инвестор для строительства аэропорта уже найден, он готов профинансировать не только строительство терминала аэропорта, но и проектирование взлетно-посадочной полосы.

«Мы со своей стороны обеспечим аэропорт необходимой инфраструктурой – построим инженерные сети и дороги», – говорит глава региона.

В прошлый горнолыжный сезон курорт посетили более 2 млн человек, в текущем сезоне количество туристов уже превысило 1 млн. К 2030 году турпоток удвоится – до 3,5 млн человек. Региональные власти намерены здесь к 2024 году создать особую экономическую зону, это, безусловно, повысит интерес инвесторов к данной территории. Минэкономразвития России региональную заявку готово поддержать.

Аэропорт Новокузнецка, ближайший к Шерегешу, намерен тоже расширяться. Заявлено о планах по строительству нового терминала, который будет в 5 раз больше действующего по площади и позволит обслуживать в год до 1,73 млн пассажиров. В перспективе пассажиропоток превысит 1 млн пассажиров в год.

Отдых в России,Сергей Цивилев,Минэкономразвития,
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