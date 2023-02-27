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2 часа назад

Отели Крыма летом могут заполниться на 50%

ТАСС

Загрузка отелей Крыма летом 2023 года может составить около 50%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в эфире на портале Profi.Travel.

Отели Крыма летом могут заполниться на 50%
Фото: unsplashunsplash

"Я все-таки исхожу из того, что какой-то турпоток будет. Может быть, стоит закладываться на загрузку около 50% от некой плановой мощности. Это я не про линейное состояние, а, может быть, в каких-то пиках [спроса]", - сказал он.

Эксперт отметил, что продажи летних туров в Крым снизились на 70% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части Крыма.

Отдых в России,Российский союз туриндустрии,
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