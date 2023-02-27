Отели Крыма летом могут заполниться на 50%

Загрузка отелей Крыма летом 2023 года может составить около 50%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в эфире на портале Profi.Travel.
"Я все-таки исхожу из того, что какой-то турпоток будет. Может быть, стоит закладываться на загрузку около 50% от некой плановой мощности. Это я не про линейное состояние, а, может быть, в каких-то пиках [спроса]", - сказал он.
Эксперт отметил, что продажи летних туров в Крым снизились на 70% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части Крыма.