Туристы начали бронировать летний отдых на челябинских озерах

Базы отдыха на озерах Челябинской области начали принимать брони на летний отдых. Как URA.RU рассказали участники рынка, глубина бронирования достигла августа, но пока больше звонков, чем резервирований.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Туристы уже начали бронировать свой отдых на турбазах. Выкупают места на летние месяцы, включая август. Но основной объем туров обычно приобретается до 2-4 недели до поездки», — рассказала URA.RU заместитель гендиректора туроператора «Спутник» Дарья Ерхова.

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Собеседница URA.RU сообщила, что ряд туробъектов уже успел выставить ценовые предложения и объявить акции раннего бронирования. По словам Ерховой, озвученные весной цены владельцы турбаз чаще всего сохраняют на весь сезон. В сравнении с 2022 годом стоимость выросла, но незначительно — на 15-20%.

Тезис о том, что большинство туристов предпочитают определяться с направлением тура незадолго до поездки, URA.RU подтвердили в компании по организации автобусных туров «Ура! Выходные!». Директор Денис Тарасов отметил: основная масса путешественников делает выбор в последние дни перед отпуском.

В эко-отеле «Аргази» на одноименном озере URA.RU рассказали, что постоянные клиенты бронируют номера на первые два месяца лета. Путешественникам, среди которых жители Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени, гарантируют сохранение цены на уровне 2022 года при условии оплаты 50% стоимости проживания. Бронируя, люди выбирают туры до пяти дней.

Все больше туристов предпочитают отдых в сельской местности. В отеле «Веселая мельница» в Веселовке возле Златоуста отметили, что для гостей откроют две новых туристских тропы. Здесь отдых предложили совмещать с активной походной программой и экскурсиями. Заполняемость номеров на лето ожидают высокую. Чтобы разнообразить предложение, часть номеров сделают тематическими: номер-матрешка, комната Уреньги или Жар-птица.