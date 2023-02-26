Внутренний туризм: война гостиницам

Развитие внутреннего туризма, о котором так любят рассуждать наши власти, отменяется – чиновники начали уничтожать индустрию гостеприимства. Идут рейды по выявлению так называемых «незаконных» гостиниц, их закрывают сотнями. Причём только в русских регионах – национальные окраине по понятным причинам не трогают. В итоге летом 2023 года та же Москва может столкнуться с оттоком туристов.
«Земельные инспекторы Министерства имущественных отношений Московской области при проверке четырех сотен земельных участков нашли 255 объектов размещения, занимающихся незаконной гостиничной деятельностью.
Документы по 124 объектам будут отправлены в налоговую службу – предпринимателям в 5 раз увеличат ставки налога на землю. Претензии по пяти участкам попадут в муниципальные комиссии по самовольному строительству. После судебного разбирательства здания таких гостиниц обычно подлежат сносу. За последние два года в Подмосковье было снесено 19 незаконных объектов», – рапортует глава Министерства имущественных отношений МО Наталья Адигамова.
Осталось только понять как к подобной инициативе отнесутся власти самой столицы, которые принялись развивать туризм. Согласно статистике Ассоциации туроператоров России (АТОР), Московская область стала самым популярным туристическим направлением РФ в 2022 году. Поток отдыхающих в МО вырос на 57%, до 22 млн. человек. Сама Первопрестольная де-юре только на втором месте – 18 млн. туристов. Для сравнения: Краснодарский край – 17 млн. человек, Питер – всего 8,1 млн, Крым – 6,5 млн.
Как несложно догадаться, данные по Москве неполные. Потому, что значительная часть туристов останавливается в Подмосковье. Там и дешевле, и комфортней, да и проблем с парковкой нет. Люди приезжают в область, оставляют машины, и на общественном транспорте едут знакомиться со столицей нашей Родины.
«Остановились в небольшом гостевом доме на юге области, менее 20 км от МКАД. В первый день мы рванули в Москву на машине, навигатор выведет. Но быстро поняли, что это не вариант. И с парковкой проблемы, и пробки. Посему потом доезжали до электрички, бросали машину у станции, а по городу передвигались уже пешком и на метро. Так оно и интересней получилось», – рассказывает Юрий из Башкирии.
По информации сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, одна ночь в российской гостинице обходилась в 2022 году в 3900 рублей.
В иностранных – 7200 рублей. Вроде как намного дороже. Но тут стоит уточнить, что эти самые иностранные отели – это, в основном, Турция и ещё немного Египет. Где за эти деньги вас ещё и весь день «от пуза» кормят. Другие направление после начала СВО для россиян практически закрыты. А в отечественных гостиницах кормят не очень. Есть, конечно, гостиницы, где утром кормят отлично, но их мало…
То есть, где оно дороже – это ещё как посмотреть… Причём означенные 3900 рублей – некая «средняя температура по больнице», в столице, как несложно догадаться, всё намного дороже. Поэтому многие селятся в Подмосковье, в мини-гостиницах, коих нынче развелось очень много. Точнее, было очень много.
Типичный мини-отель – 10-20 номеров, завтраками кормят, есть парковка. Нередко в наличие свой тренажёрный зал, сауна, а то и русская баня. Как правило, везде есть кухни – для тех постояльцев, которые не доверяют общепиту. Цены примерно в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных «легальных» гостиницах.
Всё дело в налогообложении: регистрировать отель банально невыгодно. Чиновники тут же начинают просто роем виться, требуя мзду и инициируя бесконечные проверки. Плюс налогообложение, такое впечатление, что главная задача властей – ликвидировать любой такой хозяйствующий субъект как класс.
Какой в этом смысл – непонятно. Содержатели этих самых «нелегальных» гостиниц платят НДФЛ, а эти самые доходы у них появляются как раз с бизнеса. Нет бизнеса – нет поступлений с НДФЛ, человек садится на шею государства. Логика железная.
Но это – обычная логика, которая логичная. Человеческая. А есть ещё и логика чиновников, она совсем иная. Тут всё просто: человека, который хорошо зарабатывает, сложно заставить плясать под свою дудку, значит, нужно его сделать нищим – будет послушным. И делают, ситуация в Подмосковье – как раз из этой оперы.
255 уничтоженных мини-отелей – это 2500-5000 номеров. Много или мало? Для сравнения: гостиничный фонд столицы – около 50 тысяч номеров класса 3*-5* в российской классификации. Наши местные 3* не стоит сравнивать с турецкими, как говорится, это две большие разницы. 5* – аналогично. Ниже 3* – вообще почти что ночлежки, в которых ремонт последний раз делали при Леониде Ильиче. А то и при Владимире Ильиче...
Плюс несуразные цены. По соотношению цена-качество подмосковные «гостевые дома» выигрывают. Там и номера приличные, и цены умеренные, и не хамят. Собственно, как это и должно быть. Но уже не будет.
«Этим летом отдыхали в Дагестане, очень понравилось. И природа роскошная, и люди приятные. Жили в частном секторе, то есть в мини-гостинице, они там у них сейчас на каждом частном участке строятся. Условия хорошие, вообще туристическая инфраструктура там активно развивается», – рассказывает Николай, совершивший тур в эту республику.
Как несложно догадаться, все эти строения никто не регистрирует как отели. Было бы интересно отправить туда чиновницу из Подмосковья с аналогичной инспекцией… Впрочем, это – ненаучная фантастика. Не поедет.
Статистика агентства «BusinesStat» свидетельствует, что за прошлый год рынок гостиничных услуг вырос на 18,2%. Если в 2021-м насчитали 52,8 млн. постояльцев, то в 2022 году – уже 62,4 млн. Если же взять ещё и «нелегальные» отели, что рост ещё больше. Прогресс, однако!
Да, туризм в РФ развивается, точнее, развивался. Что будет дальше – непонятно. Аналогичные «рейды» начали устраивать и в других регионах. Правда, уже начались проблемы. Юридические. Определение гостиничной деятельности в законодательстве РФ очень расплывчатое, и от коммерческого найма помещения её отличить практически невозможно.
С одной стороны, согласно статье 17 ЖК РФ «Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением» не допускается «размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
С другой — если у вас частный дом, да и квартира тоже – никто не запрещает сдавать свою собственность в аренду. Целиком или частично – по комнатам.
Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) гласит, что средство размещения – имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц; а гостиница – средство размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги и которое относится к одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным правительством Российской Федерации. В свою очередь гостиничные услуги – комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг.
Таким образом, если ваш объект не в означенной «классификации гостиниц» то это – и не гостиница. А сдавать свою собственность и платить с этого налоги можно. Правовая коллизия, однако. И юристы уже вовсю трудятся, отрабатывая свой хлеб. Посмотрим, за кем именно будет победа.
Но в целом ситуация отвратительная – «бизнес кошмарят». Власти вроде как на самом высшем уровне обещали это не делать, но, похоже, обманули. Любопытно, что откровенные ночлежки, в которых проживают гастарбайтеры, в Подмосковье не трогают. Несмотря на протесты местных жителей. Сдавать дом в аренду, дескать, не запрещено. Даже целому аулу.