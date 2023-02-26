Крым попросит в 2023 году продлить кэшбэк на путевки в детские лагеря

В Крыму обеспокоены падением спроса на детский отдых и оздоровление в предстоящем сезоне. Согласно данным на конец января, из 54 детских загородных лагерей принадлежащих республике, в 48 забронированы только 7,7 процентов мест. Свободными остаются почти 48 тысяч путевок.

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Российские регионы пока не торопятся бронировать места на летний отдых в Крыму. Ощущается в этом сезоне и дефицит вожатых, которые традиционно приезжают на полуостров из педвузов страны в составе студенческих стройотрядов. Такую настороженность связывают, прежде всего, с затрудненной логистикой: ремонт автомобильной части Крымского моста завершен, но уже в марте стартуют работы на его железнодорожной части и по прогнозам они окончатся лишь в сентябре, когда курортный сезон будет позади. Довлеет над Крымом и близость военных действий, подогреваемая информационной повесткой.

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В этой ситуации в республике намерены просить помощь у федерального бюджета. Существенной поддержкой может стать продление на 2023 год программы детского кэшбэка. Из своих средств Крым в этом году выделит на детский отдых 1,4 миллиарда рублей. Чтобы заполнить все места в лагерях, нужна еще такая же сумма. Кроме того, на весь предстоящий летний сезон Крыму необходимо 5900 вожатых. Примерно 1500 человек направят местные вузы, чтобы восполнить оставшийся дефицит педагогических кадров, республике все же придется попросить о помощи пединституты и университеты других российских регионов. Для решения проблемы транспортной доступности, по просьбе крымских властей, компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" летом 2023 года расширит маршрутную сеть поездов "Таврия". На курортный сезон в Крым назначены семь круглогодичных, 10 сезонных поездов и три группы беспересадочных вагонов. Четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два - с Санкт-Петербургом и 11 - с регионами материковой части России.

- Для увеличения пассажиропотока в Крым в мае будут запущены дополнительные пять пар поездов дальнего следования, в том числе из Уфы, Мурманска и Челябинска, - рассказал представитель "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.

На крымском направлении будет работать 880 вагонов. Перевозчик прогнозирует увеличение пассажиропотока в нынешнем году до 5,5 миллионов человек, из которых примерно 740 тысяч составят дети.

Между тем, уже известна стоимость детского отдыха в Крыму на предстоящий сезон. В бюджетном сегменте она вырастет, но не будет заоблачной и по-прежнему выгодно отличается от коммерческих предложений. Путевка на 21 день в лагеря республиканской собственности составит 36 тысяч рублей. Для сравнения, отдых на тот же срок в частных лагерях обойдется уже в 70 - 100 тысяч рублей. Кстати, в этом году впервые родители могут подать заявку на путевку в детский лагерь через портал Госуслуг.

Специалисты отмечают, что организация детского отдыха является одним из самых зарегулированных видов бизнеса. Контролировать процесс обязана 21 организация, а на стандартную смену в детском лагере из 21 дня приходится 16 проверок. В прошлом году только Роспотребнадзор проверял детские лагеря в Крыму 130 раз. Все это снижает привлекательность этого вида бизнеса для инвесторов. Сами же руководители детских лагерей просят снизить давление не них финансового пресса.

- В этом году появилось новое требование - мы обязаны установить сигнализацию по периметру территории лагерей, а это 11 миллионов рублей, - рассказала руководитель объединения "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова, в чьем ведении находится три детских здравницы. - За анализ воды из скважины мы должны миллион рублей. За обследование морского дна платит каждая здравница отдельно, хотя они все находятся на одной береговой линии. Отдельная плата за подготовку матросов-спасателей. Почему бы не сделать хотя бы эти услуги "Крымспаса" бесплатными, как это было раньше?

В Крыму опасаются, что если своевременно не помочь туристической отрасли республики в целом и особенно ее детской составляющей, то многие места отдыха могут вовсе не открыться и неизбежно придут в упадок, как это уже стало с пятью детскими лагерями, прекратившими основную деятельность еще в украинский период.