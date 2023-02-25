Цветущие магнолии и +16: где в России встретить начало марта

В марте в этом году праздничный день выпадает на среду, так что переноса выходных не будет. Однако если взять пару отгулов, можно устроить себе маленький отпуск. Специально для тех, кто уже отчаянно ждет весну, мы выбрали несколько направлений, где в это время она приходит не только по календарю.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Крым

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В Крыму в марте уже полноценная весна. В начале месяца на курортах и улицах городов можно увидеть цветущие магнолии, гиацинты, нарциссы и персиковые деревья. Теплее всего на Южном берегу – днем до 16 °С, в Алуште чуть прохладнее – 12–14°С, а в Ялте – до 13 °С.

Вода в Черном море прогревается до +9 °С, и каждый год находятся отчаянные смельчаки, которым не терпится открыть купальный сезон.

Ближе всего к субтропикам курорт Форос, он же самый южный населенный пункт полуострова, так что здесь традиционно теплее всего. В марте здесь, как и везде в Крыму, многие отели закрыты на несезон, но круглогодично открыт санаторий, где можно совместить отдых на море с оздоровительными процедурами.

Сочи

Сочи не самый бюджетный курорт в России, но в межсезонье здесь можно неплохо сэкономить. Погода в начале весны переменчива: иногда бывают дожди и реже снегопады, море штормит, и дует ветер. Однако весна уже уверенно вступает в свои права: солнечных дней все больше, а температура воздуха днем – около 10 °С.

Кстати, именно в межсезонье здесь доступен "аттракцион "из зимы в лето": на побережье уже по-весеннему пригревает солнце, а на Красной Поляне еще до середины мая может продолжаться горнолыжный сезон. Так что можно всего за 40 минут кардинально сменить картинку: доехать на электричке из Красной Поляны до Адлера и понаблюдать, как зима сменяется весной словно в режиме быстрой перемотки.

Начало весны в Сочи – лучшее время для популярного в последние годы флоритуризма. Здесь уже с начала марта цветет магнолия и айва японская, а если дождаться конца месяца, то можно застать цветущую сакуру. Чтобы полюбоваться на всю эту красоту, лучше всего отправиться прямиком в Сочинский дендрарий, где, несмотря на еще небольшое число туристов, иногда придется постоять в очереди.

Кавказские Минеральные Воды

На курортах Кавказских Минеральных Вод в начале марта чуть прохладнее, чем в Сочи и Крыму, но приятно свежо, почти безветренно и около 6–9 °С. Здесь уже вполне комфортно гулять без шапки, а короткой поездки вполне хватит, чтобы в любом из местных санаториев вернуть себе потускневший за зиму цвет лица.

Помимо пользы для тела, тут довольно богатая культурная программа для души: лермонтовские места, купеческие усадьбы XVIII века, а в парках – экотропы разного километража и уровня сложности.

Дагестан

Кавказская кухня не пощадит ни одну стройную фигуру, а есть шашлык и хинкали в Махачкале в марте уже вполне можно и на террасе. Здесь в начале весны около 15 солнечных дней и вполне комфортные 10–12°С.

В самой Махачкале туристы обычно не задерживаются и практически сразу из аэропорта отправляются смотреть на природные красоты. Как минимум стоит съездить в Дербент и прогуляться по древней крепости Нарын-Кала VIII века, а также оценить шикарные виды Сулакского каньона, лучшие из которых открываются со смотровой площадки в поселке Дубки.

Абхазия

Это традиционно популярное летнее направление и пляжный курорт, однако в межсезонье здесь есть свои ощутимые плюсы. Во-первых, низкие цены на проживание и отсутствие толп туристов.

Во-вторых, уже вполне по-весеннему комфортная температура воздуха – около 10 °С, а в некоторых регионах (например, в Пицунде) – до 15 °С.

В третьих, это цветущая мимоза, которая цветет здесь везде и умопомрачительно пахнет.