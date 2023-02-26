Новые маршруты по дорогам, которые ведут к храмам

Базарно-Карабулакский район, раскинувшийся среди невысоких гор и холмов Приволжской возвышенности, издавна славился живописными окрестностями, грибными местами и урожаями картофеля. Зимой на ежегодные лыжные соревнования сюда по традиции съезжаются спортсмены со всей области.

Фото: Российская газета Российская газета

Однако за последние годы к традиционным туристским маршрутам добавились паломнические. Местом притяжения для все большего числа верующих, как из Саратова, так и из других регионов, стал новый, существующий всего полтора десятка лет, Свято-Сергиевский женский монастырь в селе Алексеевк.

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Красивый белый сияющий храм под зелеными куполами видно со всех концов старинного села. В праздничной нарядной церкви, с окружающими ее строениями и цветниками, трудно теперь узнать запущенное, обветшавшее здание, запечатленное на кадрах старой кино- и фотосъемки.

Построенный еще в конце позапрошлого столетия храм чудом уцелел в советские годы. Как вспоминают сельчане, председатель колхоза - Герой соцтруда, устроил там зернохранилище, благодаря этому здание и не было снесено, как другие церкви.

История восстановления храма неразрывно связана с судьбой первой игуменьи монастыря матушки Ксении.

С 1990 года, когда храм вернули православной епархии, здесь сменилось несколько священников. Однако за восстановление церкви, одной из самых больших в регионе, не брался никто, слишком много сил для этого требовалось. В 2004 году владыка Лонгин благословил на это дело инокиню Ксению. За четыре года до этого бывший журналист Вера Афанасьева приняла постриг и уже участвовала в восстановлении монастыря в Пугачеве.

Маленькая, хрупкая, тяжело болевшая женщина с Божьей помощью выполнила дело, которое другим казалось не по силам. Вместе с немногими сестрами, с прихожанами постепенно шаг за шагом они восстановили храм. А в 2007 году по благословению патриарха Алексия здесь открылся женский монастырь.

Как рассказывают алексеевцы, матушка многим людей помогла советом, укрепила в вере. Первая игуменья монастыря ушла из жизни два года назад, но к ней продолжают обращаться за помощью и поддержкой.

Духовный подвиг матушки Ксении стал примером для земляков. Еще при ее жизни в соседнем селе Ивановке возродили старинный храм Иоанна Златоуста и открыли подворье монастыря.

Построен храм Рождества Христова в селе Старая Жуковка. В окрестностях села находится источник, освящённый в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. А в соседнем селе Стригай на возрождаемый храм подняли купола.

Особое место на Базарнокарабулакской земле занимает небольшое село Лесная Нееловка. Именно здесь находилось имение Афанасия Столыпина самого знаменитого дядюшки всей российской словесности. Того, кому Михаил Лермонтов посвятил прочувствованные строки в стихотворении "Бородино". Судьба сложилась так, что ветеран намного пережил своего гениального племянника. После смерти старшей сестры, бабушки поэта, Афанасий Столыпин перевез из имения в Тарханах в Лесную Нееловку большую часть личных вещей Лермонтова, в том числе его прижизненный портрет.

Устроенную дядюшкой мемориальную комнату Лермонтова, по сути, первый музей поэта, сохраняли и последующие владельцы усадьбы. Это продолжалось до революции 1905 года, когда барское поместье сожгли взбунтовавшиеся крестьяне. До наших дней дожил только фотоснимок знаменитого портрета. По поводу судьбы изображения поэта существуют разные версии. Некоторые краеведы убеждены, что все еще остается надежда портрет отыскать.

А вот церковь Иоанна Богослова в Лесной Нееловке, тоже дотла разрушенную в начале прошлого столетия, усилиями местных жителей восстановили. Теперь там идут службы.

Мнение

Игуменья Свято-Сергиевского женского монастыря Сергия:

- Многие, как мне кажется, сюда приезжают за тишиной, которую очень трудно обрести в другом месте, в мятущемся мире. А здесь она ощущаема.

Человек может оставить все свои заботы и хоть немного побыть наедине с собой и с Богом. Подумать о своей жизни, о том, насколько она быстротечна, и что ждет его впереди.