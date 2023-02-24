Зачем оправляться в столицу закатов и что вас там ждет

Нижний Новгород — один из самых красивых городов России, и добраться до него относительно несложно. Благодаря поездам «Ласточкам» время в пути из Москвы сократилось до четырех часов. Чем Нижний так привлекает туристов сегодня, есть ли там свой Арбат, тезкой какой европейской страны является один из парков и почему город называют столицей закатов — об этом и многом другом «Мосленте» рассказали сами нижегородцы. Ниже — их монологи.

Фото: Мослента Мослента

Древние стены, местный Арбат и самые закатные места

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Рассказывает Оксана Золотницына, руководитель в сфере продаж.

В Нижнем я живу с 1995 года, то есть уже 27 лет и большую половину своей жизни. Я приехала сюда поступать в вуз. Поступила, отучилась и решила остаться. Потом появился муж, дети, хорошая работа… Затянуло, короче говоря. Но я этому очень рада.

Нижний — большой, красивый, статный, здесь две реки… Он понравился мне сразу, его масштабы, просторы меня удивили.

Город стоит на холмах. Условно он разделен на две части — верхнюю и нижнюю. Каждая по-своему интересна. Когда я приехала, меня удивило, как сильно они отличаются, а точнее — их контингент. Считается, что наверху живет элита, интеллигенция, а внизу — сотрудники заводов, более простые люди. В студенческие годы я обращала на это внимание. Трамваи тогда ходили по мостам: после спуска с верхней части выходили одни люди, заходили другие — и атмосфера менялась кардинально.

Как добраться?

Добраться до нас несложно. Более того, есть несколько способов. Между Москвой и Нижним Новгородом курсируют поезда «Ласточки». Цена за билет — от 900 рублей, время в пути — четыре часа.

Ночные поезда — тоже хороший вариант, можно выспаться. А быстрее всего — на самолете, стоимость билета в этом случае от 2500 рублей.

Можно доехать на автомобиле по трассе М7, но она вечно загружена. Лично я рекомендую «Ласточку».

Что посмотреть первым делом?

Если говорить про интересные места, достопримечательности, то их хватает в обеих частях города. Верх — это центральная, историческая часть, где находится кремль и наша знаменитая улица Большая Покровская. Низ интересен ярмаркой, новым кластером у стадиона и собором Александра Невского.

Когда ко мне приезжают гости, первым делом я веду их в кремль. Там можно просто походить по внутренней части, можно подняться на восстановленную к отмечавшемуся в 2021 году 800-летию города колокольню, а можно пройтись по стенам. Чтобы подняться на последние, нужен экскурсионный билет, а прогулка по территории бесплатная.

Стены, кстати, тоже восстановили совсем недавно. Ранее в одной из них была дырка. Она пострадала из-за большого оползня. Длина кольцевого маршрута по стенам кремля составляет около двух с половиной километров, но проходить весь этот круг не обязательно — хватит и половины.

Восстановили и фуникулер, который раньше находился в кремле. Его обещают открыть уже этой весной. Уверена, это будет еще одна точка притяжения туристов.

В кремле появились детская площадка и арсенал — музейное пространство, где проходят различные выставки и мероприятия. Здесь же есть отличный художественный музей.

Я обязательно веду гостей на Большую Покровскую — она пешеходная, как Арбат в Москве. Здесь много исторических зданий, ресторанов, она всегда красиво украшена — однажды к Новому году здесь повесили гирлянды и решили после праздников их не убирать.

Куда еще можно сходить?

Можно прогуляться по Верхне-Волжской набережной, где много красивых исторических зданий — например, старинный особняк Рукавишниковых.

В городе две реки — Ока и Волга. Стрелка — место, где они встречаются — очень красиво оформлена. Ее видно со смотровой площадки, находящейся возле Георгиевской башни кремля, рядом с памятником знаменитому летчику Валерию Чкалову. Он совершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Тут же есть известная Чкаловская лестница, с которой открываются классные виды

Далее по курсу — канатная дорога. Ее строили в качестве транспортного средства, но, по сути, ею пользуются как аттракционом. Сейчас у канатной дороги делают еще один туристический кластер. Недавно там появилось большое колесо обозрения и интересные фотозоны. Сделали спуск к Гребному каналу.

Ниже есть Александровский сад. Его восстановили совсем недавно. Замечательное место для прогулок. Там отремонтировали сцену-ракушку, где раньше проходили различные концерты, показывали кино. Хорошее местечко.

Еще одна интересная улица — Рождественская, к ней нужно спуститься. Она полупешеходная — машины ездят только по одной стороне. Когда-то здесь жили купцы, располагались доходные дома. Мне эта улица напоминает Питер, потому что на ней есть разные подворотни, куда можно заглянуть и найти что-то интересное, вроде скрытого памятника.

Можно пройти к вокзалу и Нижне-Волжской набережной. С 1995 года там был синий забор. Он был своего рода «символом» Нижнего Новгорода, потому что стройка там продолжалась слишком долго

В 2018 году стройка закончилась, забор убрали и наконец-то открыли набережную. Там немного пустовато, не хватает зелени и каких-нибудь кафе, но зато очень здорово смотреть на закаты. Они здесь такие, что город давно получил народное прозвище столица закатов.

Второе лучшее «закатное» место — набережная Федоровского. Там сделали парк 800-летия, с лавочками, качелями и детскими площадками. Закаты здесь очень хороши в любое время года, но особенно летом.

Если вы решили остаться в городе на неделю

Отдельная рекомендация для тех, кто приезжает в город больше, чем на пару дней — парк «Швейцария». Из старинного парка недавно сделали классное место для прогулок. Теперь там есть фонтаны, детские площадки, смотровая на Оку, много интересных сооружений.

Туристам с маленькими детьми также советую посетить наш зоопарк «Лимпопо» в Сормовском районе. Еще недавно у нас открылся аквапарк в ТРЦ Oceanis Mall. Для более старших деток у нас есть музей занимательных наук «Кварки».

Если интересует не только город, но и область, рекомендую съездить в Городец, где историческая часть хорошо сохранилась. Арзамас и Дивеево подойдут для паломнических туров.

Летом также проводится интересный фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов». А зимой в Нижнем больше снега, чем в Москве, так что это время на любителя. Идеальный период — с мая по октябрь.

Где поесть и что попробовать?

Ресторанов, кофеен, бургерных и прочих заведений у нас очень много. Особенно на улицах Рождественская и Большая Покровская. Есть сеть «Еда и культура», где можно попробовать кухни разных стран. Своих гостей я всегда веду в ресторан SKOBA, потому что уверена — там будет вкусно. Многие гости города любят ресторан «Пяткинъ».

У нас много грузинских ресторанов. А если хочется сибирской или дальневосточной кухни, идем в «Экспедицию» — там дорого, но очень вкусно. Похожая «дикая» кухня есть в кафе-баре «Мох» на Рождественской и в трактире «Патрон» на Георгиевском съезде.

Из более простого могу посоветовать бургерную «Салют» на улице Октябрьская (недалеко от Большой Покровской) и студенческую лапшичную «Совок».

Как выпить в библиотеке, где погонять на самокате и зачем вам теплоход

Рассказывает Софья Попова, корпоративный тренер.

В Нижний я переехала из Нижегородской области, из города Лукоянова. С тех пор я влюблена в этот город и всем при случае советую здесь побывать.

В какие еще кафе стоит зайти?

Местные кафе и ресторанчики — это отдельная история. Я всех приглашаю в кафе «Библиотека» на Большой Покровской. Это одно из первых мест в городе, где я побывала сама. Оно находится в самом начале улицы, если идти со стороны метро. Кафе специализируется на итальянской кухне. Библиотека здесь, кстати, тоже есть. Одна из фишек — фирменный чизкейк. Он подается в глиняном горшочке.

В том же здании находится родственное «Библиотеке» кафе — «Фонотека». Нередко там выступают музыканты — играют на фортепиано, иногда кто-то приходит с контрабасом. При этом средний чек заведения сравнительно невелик.

Неподалеку от кремля есть отличное место для любителей бургеров — Brat Burgers. На мой взгляд, это самая классная бургерная в нашем городе. Там также можно покурить кальян.

По Рождественской летом многие гуляют от бара к бару. Улица в теплое время года становится полностью пешеходной. Из местных заведений советую «Селедку и Кофе», где подают хорошие настойки, и кальянную «Dым Грузия» — там очень вкусные хачапури. Хотя в целом на Рождественской куда ни зайди — не промахнешься.

Куда отправиться на велопрогулку?

Если спуститься на Нижне-Волжскую набережную, к катеру «Герой», от него в обе стороны идет длинная мощеная дорога. В подходящую погоду можно взять электросамокат или велосипед и прокатиться.

После Гребного канала начинается асфальтированная дорога. Там мало людей и кататься особенно здорово — можно «прибавить газку», чтобы ветер в ушах свистел...

Летом также советую взять экскурсию на теплоходе — и очень желательно в закатное время. Но бронировать надо заранее, за несколько дней. Это отличный способ и провести время на интересной экскурсии, и посмотреть на закат прямо с реки.