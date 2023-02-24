Какой будет погода в Сочи в апреле 2023 года

В апреле 2023 года в Сочи вовсю наступает весенняя погода. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми деньками.

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Погода в Сочи в апреле 2023 года

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Апрель считается периодом межсезонья в южных регионах. Горнолыжные курорты уже начинают закрываться, а до приезда туристов на море остается еще несколько месяцев. Этот месяц станет самым подходящим для ознакомления с достопримечательностями, спокойного отдыха и экскурсий.

Погода в апреле 2023 года в Сочи уже начинает стабилизироваться. И хотя природа еще может преподнести сюрпризы, случаются они крайне редко. Температура воздуха в дневное время уверенно держится на отметке +15°C..+17°C, а в ночной период снижается до +9°C..+10°C. Вода прогревается в апреле до +10°C, и на купание могут решиться только подготовленные и закаленные люди. Погода будет преимущественно ясной, в редкие дни возможна облачность. Вероятность осадков крайне мала.

Информация о температуре, собираемая синоптиками, дает возможность определить, какие рекорды устанавливались в различные годы:

абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года);

абсолютный максимум – +33.7°C (14 апреля 1915 года).

Регулярные наблюдения за температурой дают возможность синоптикам строить предварительные прогнозы на основе статистических данных. Однако такие расчеты бывают неточными из-за недостатка данных.

Погода в первой половине апреля будет более прохладной, все еще сказывается влияние предыдущего месяца. Зато ближе к третьей декаде условия все больше будут напоминать летние. Подробнее о том, какие изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.

Первые дни месяца будут достаточно прохладными как для южных регионов страны. Влияние предыдущего месяца все еще ощущается, но с каждым днем слабеет. На термометре значения будут уверено держаться в районе +13°C..+15°C в дневное время, и +9°C..+10°C ночью. Такие перепады следует учитывать при прогулках по вечерам и одеваться по погоде.

Средняя температура в начале апреля:

дневная – +14.7°C;

ночная – +9.7°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать россиянам в Сочи в первой половине апреля 2023 года. Предварительный прогноз поможет составить планы на отдых, выбрать самые удачные дни для изучения местных достопримечательностей и проведения экскурсий.

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