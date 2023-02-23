Чем заняться туристам в Петербурге на февральских праздниках

Петербург вошел в число лидеров по числу бронирований для турпоездок на февральских праздниках. Гости Северной столицы могут покормить северных оленей и камерунских коз, пройти цветочную терапию или совершить путешествие по истории русского балета, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Захаров.

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Масленичное чучело из березовых и ивовых веников в Ленинградском зоопарке отдадут не на сожжение, а на съедение – северным оленям. Нетерпеливые Пальмира, Тундра и Тюля проверяют на угощении рога и лишь затем – зубы. К вкусному презенту любой может приложить руку.

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«Заносить мы их будем сами, потому что посторонним людям запрещено находиться рядом с животными», – предупреждает рабочий по уходу за животными Ленинградского зоопарка Алексей Заводов.

Чучел в эту масленичную неделю хватит на всех парнокопытных. Пока одних кормят, другие терпеливо ждут. В отличие от северного оленя, камерунские козы были одомашнены несколько тысячелетий назад. Поэтому кормить их в зоопарке разрешается и не только на Масленицу.

Если февральские морозы не очень располагают к прогулке к вольерам, можно пойти туда, где вечная весна – в Ботанический сад Петра Великого.

«Помимо выгонки сирени у нас представлены тюльпаны. Мы, конечно, постарались как-то гармонизировать сорта, которые хорошо бы сочетались по цветовому тону с сиренью», – рассказывает сотрудник культурно-просветительского центра Ботанического сада Александра Медведева.

Тюльпаны и другие первоцветы – крокусы и нарциссы – к праздникам здесь объединили не только сиреневой, но и терапевтической темой.

«Мы считаем, что это такой естественный антидепрессант для всех, кто соскучился по зелени и ярким краскам», – поясняет Александра Медведева.

Старонемецкие, французские, голландские, советские и эксклюзивно российские сорта на любой вкус, цвет и аромат. Сирень в нашу страну завез сам царь Петр с Балканских гор. Она настолько здесь хорошо прижилась, что сегодня Россия – мировой лидер в селекции этого цветка. Один из примеров – сирень «Александр Блок». Это новый сорт, он еще практически не встречается в продаже.

Для еще более теплой атмосферы в Ботаническом саду есть субтропические маршруты с японскими камелиями и ранними азалиями.

В Манеже любителей прекрасного ждет путешествие – по истории русского балета. Тысячи подлинных и уникальных экспонатов из более чем 40 музеев, театров и архивов со всей России собрались в одном месте.

«После того, как Дягилева не стало в 1929 году, осколки его труппы разлетелись по свету и стали основоположниками ведущих мировых школ и балетных сцен», – рассказывает директор Санкт-Петербургского центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова.