Эксперты назвали города России для путешествий по местам боевой славы

Эксперты Высшей школы бизнеса, специалисты по менеджменту в туризме назвали российские города, подходящие для путешествий по местам, которые сыграли большую роль в ходе исторических битв. Об этом сообщает пресс-служба ВШБ.

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Так, туристам предлагается посетить Ржев, где они смогут увидеть аллею Героев Советского Союза, которые принимали участие в Ржевской битве. Помимо этого, здесь гости города могут поехать к мемориалу Советскому солдату, который представляет собой величественную 25-метровую статую.

Еще одним городом в данной подборке является Малоярославец, где во времена Отечественной войны 1812 года сошлись армия Наполеона и русские войска под командованием Кутузова. Так, туристы смогут увидеть там один из немногих сохранившихся “свидетелей” того времени - Святые Голубые ворота Николаевского Черноостровского монастыря, которые являются главной святыней города.