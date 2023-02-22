На курорте «Архыз» закрыли северный склон

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии закрыл семь трасс и три канатные дороги на северном склоне, где не прекращается шквалистый ветер.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

«Юг открыт полностью. Север закрыт полностью по ветру», — сообщается в телеграм-канале курорта, где также опубликовано видео с северного склона, где из-за метели сильно ухудшилась видимость.

Как уточняет ТАСС, закрыты канатные дороги «Северное сияние», «Союз», «Аполлон», а также трассы «Кассиопея», «Вега», «Красный карлик», «Квазар» «Гравитация», «Горизонт» и «Буран».

По данным синоптиков, порывы ветра на курорте достигают 30 метров в секунду, температура воздуха составляет плюс 3 9 градусов, но в течение дня ожидается похолодание от 8 до 10 градусов мороза.

В управлении МЧС по Карачаево-Черкесии также предупреждают о лавиноопасности в горах республики. Экстренное предупреждение действует до 24 февраля. В связи с прогнозом спасатели рекомендуют кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, следить за изменением погоды.