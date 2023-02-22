«Никому не советую»: россиянка — об отдыхе в Пятигорске

Российская туристка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую». Своим мнением россиянка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации заявила, что уже посещала Пятигорск несколько лет назад как организованный турист, а в этот раз решила отправиться туда с семьей на машине, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей.

«Никому не советую повторять, больше всего проблем с поиском жилья», — добавила она.

Путешественница пожаловалась на спальные районы Пятигорска, в частности, на убитые дороги, «депрессивные» и опасные детские площадки.

«Это страх, — написала она. — Не в укор городу или его жителям, но почему управа совершенно не хочет облагораживать и другие районы города? Это богатый регион, где комфорт нужно создавать не только для туристов, но и для жителей».

Читательница портала сообщила, что арендовала квартиру в Пятигорске за три недели до поездки. По ее словам, за сутки до прибытия владелец жилья отменил бронь и не вернул залог.

«Пришлось впопыхах искать другую квартиру, и все они были очень далеко от центра», — пояснила туристка.

Россиянка рассказала, что со второй найденной ею квартирой тоже возникли проблемы.