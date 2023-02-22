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1 час назад

«Никому не советую»: россиянка — об отдыхе в Пятигорске

Lenta.ru

Российская туристка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую». Своим мнением россиянка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

«Никому не советую»: россиянка — об отдыхе в Пятигорске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации заявила, что уже посещала Пятигорск несколько лет назад как организованный турист, а в этот раз решила отправиться туда с семьей на машине, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей.

«Никому не советую повторять, больше всего проблем с поиском жилья», — добавила она.

Путешественница пожаловалась на спальные районы Пятигорска, в частности, на убитые дороги, «депрессивные» и опасные детские площадки.

«Это страх, — написала она. — Не в укор городу или его жителям, но почему управа совершенно не хочет облагораживать и другие районы города? Это богатый регион, где комфорт нужно создавать не только для туристов, но и для жителей».

Читательница портала сообщила, что арендовала квартиру в Пятигорске за три недели до поездки. По ее словам, за сутки до прибытия владелец жилья отменил бронь и не вернул залог.

«Пришлось впопыхах искать другую квартиру, и все они были очень далеко от центра», — пояснила туристка.

Россиянка рассказала, что со второй найденной ею квартирой тоже возникли проблемы.

«Мы заплатили 2,5 тысячи рублей в сутки (хотя изначально договаривались на 1,9 тысячи), — указала она. — При получении ключей хозяин решил поднять стоимость, так как к нему обратились другие люди, готовые снять квартиру дороже, и он сказал, что не хочет упускать возможный заработок. Или платите, или ищите новое жилье».

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