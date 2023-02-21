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57 минут назад

Куда поехать на поезде на Масленицу

Вести Подмосковья

Масленица – один из любимых в народе праздников. В дни Масленицы все собираются вместе, чтобы проводить время с друзьями и семьей, есть вкусные блины и веселиться. Куда можно отправиться на пригородных поездах за масленичным угощением и интересным досугом, рассказали в пресс-службе ЦППК.

Куда поехать на поезде на Масленицу
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Поезда Курского направления отвезут любителей блинов в Тулу. Там можно пойти в музей самоваров, посетить Кремль и поучаствовать в кулинарной программе в филиале музея-заповедника «Куликово поле». Местные блинчики туристы отведают во время масленичных гуляний на набережной.

До Рязани домчат поезда и экспрессы Казанского направления. Центральной площадкой праздничных гуляний станет Лыбедский бульвар 25 февраля. Там пройдет основной праздник. На следующий день площадки откроются перед ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь» и в Лесопарке. А на улице Почтовой можно посмотреть театрализованное представление.

В Калуге главной масленичной территорией станет Театральная площадь. 26 февраля по ней пройдет костюмированное шествие. Там же состоятся концертная программа, спектакли для детей, откроются атмосферные фотозоны, мастер-классы и традиционный конкурс на лучшую масленичную куклу. Завершатся мероприятия хороводом и сжиганием чучела. Отправиться в Калугу можно на поездах Киевского направления.

Сергиев Посад порадует гулянием в парке «Скитские пруды» 26 февраля. Сюда доставят поезда и экспрессы Ярославского направления. Гостей порадуют народными конкурсами, народными песнями, частушками и обрядом «заклички весны». Яркая анимация, выступления ряженых, хороводы, фольклорно-игровая программа «Ух ты Масленица!» и русские забавы удивят гостей.

Актуальное расписание движения пригородных поездов размещено на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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