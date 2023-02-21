Отдых в Чеченской Республике: все возможности для туризма

Февральская погода традиционно не радует. Промозглость, сырость периодически сменяется холодом, низкое серое небо – все это не добавляет оптимизма. Хочется порадовать себя новыми впечатлениями, добавить яркости и красок в жизнь.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

И вот, как нельзя кстати, меня приглашают посетить один из уникальных регионов Северного Кавказа - Чеченскую Республику. Организатором путешествия выступил проект Медиа Звезды совместно с компанией Интурист и Министерством Чеченской Республики по туризму.

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Легкий перелет из Москвы 3,5 часа и вот мы в Грозном. Ярко светит солнце, высокое синее небо, дышится легко, на душе предвкушение впечатления от знакомства с новым местом.

Еще совсем недавно поездка в Чеченскую Республику считалась экзотическим и экстремальным направлением. За последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась и, самым популярным направлением для внутреннего туризма в нашей стране стал Северный Кавказ.

Начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства ЧР по туризму Дагмара Исакова: «Республика в плане туризма развивается во всех направлениях. Наблюдается тенденция, что все больше семей выбирают отдых у нас, это говорит о том, что доверие к региону и его имиджу растет.

Регион в плане посещения можно отнести к всесезонному отдыху среди субъектов РФ. Инфраструктура Республики даже в самых отдаленных ее участках развивается масштабно, мы готовы удовлетворить запрос самого искушенного туриста»

200 летняя история от Сёлжа-Гала до города Грозный

Сёлжа-Гала – древнее название города Грозный. В 1818 году 22 июня в низовьях Сунжи генералом Ермоловым была основана крепость Грозная. Это точка тогда считалось самой «горячей» на Северном Кавказе и выбранное место считалось неприступным.

Верный выбор подтвердила вся дальнейшая история - крепость ни разу не была завоевана.

Грозный активно развивается и поражает современной архитектурой в сочетании с впечатляющим самобытным колоритом! Изюминкой архитектуры столицы являются национальные орнаменты.

Грозный – это и величественный район небоскребов - Грозный–Сити, в башнях которого расположены жилые квартиры, офисы, а также лучший в республике пятизвездочный отель. Неподалеку большой парк, набережная, пешеходный бульвар имени Махмуда Эсамбаева.

Настоящей жемчужиной Чеченской Республики являются ее мечети.

Каждая из них сравни произведению искусства со своей особой атмосферой и незабываемой энергетикой.

«Сердце Чечни» - главная мечеть Грозного, находится в самом центре, носит имя первого президента Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Построена по образу Голубой мечети в Стамбуле: здание выполнено в классическом османском стиле, ее наружные и внутренние стены отделаны мрамором-травертином, а в интерьере использован белый мрамор. Крыша состоит из множества куполов, над которыми возвышаются четыре минарета.

На стенах храма методом золотого напыления выведены надписи из Корана. Уникальным элементом мечети считаются люстры, их здесь 36 штук и каждая из них напоминает по форме главные мусульманские святыни.

Перед зданием мечети колоннада, здесь есть скамейки и краны для ритуальных водных процедур. На территории большой парк, фонтан, здания университета и медресе (исламской школы). Вход раздельный для мужчин и женщин. Последним можно внутрь только в платке и длинной юбке или платье— их выдают на входе. В пятницу днём от посещения лучше воздержаться: в это время в мечети проходит коллективная молитва.

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Невероятной красоты, в стиле хай-тек возвышается мечеть в честь супруги первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова «Сердце матери» в Аргуне. Молитвенный зал украшает грандиозная люстра в виде полумесяца, а купол освещают десятки тысяч светодиодных ламп, меняющих цвет от ярко-зеленого до небесно-синего.

В Шали построили беломраморную "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммада, которая является самой большой в Европе и может единовременно вместить около 30 тысяч человек. Облицованная белым мрамором и особенно прекрасная в вечернее время с иллюминацией, она погружает в атмосферу настоящей восточной сказки.

Лучше гор могут быть только горы

Побывать в Чеченской Республике и не съездить в горы – немыслимо! Два полных дня мы знакомились с красотами, расположенными высоко над уровнем моря, колеся по отличным дорогам.

Один из первых интереснейших объектов на нашем пути было древнее село Хой. Большинство построек восстановлены в первоначальном виде и сейчас это место стало туристической достопримечательностью с интересной историей.

Давным давно, 1000 лет назад, река Аргун добилась своего и прорвала главный Кавказский горный хребет. Так возникло Аргунское ущелье, которое сейчас является природным музеем-заповедником и историко-архитектурным памятником на территории которого находятся древние сооружения.

Это и знаменитые Ушкалойские башни-близнецы, и замок Замок Пхакоч, для любителей острых ощущений, кто не боится, есть Некрополь Цой-Педе – древний город мертвых. А для тех кто столкнулся с ковидом, советую посетить пещеру Шеки-Хьех, где фонтанирует сероводородный источник, благостно влияющий на работу легких.

Нихалоевские водопады - это, одно из прекраснейших мест, обязательно надо включать в программу при планировании путешествия. Зимой впечатляющее зрелище представляет собой вода, застывшая в свободном падении. Летом, в антураже буйной зелени с высокой горы, струи как бы сползают с отвесных стен.

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Еще одно потрясающе красивое место в горах — озеро Кезеной-Ам.

Здесь построили комплекс с отелем, рестораном, огромной зоной отдыха с беседками, мангалами и пляжем. В зимнее время организовано катание на ватрушках.

Интересна легенда о том, как образовалось озеро, которое долгое время считали бездонным. Когда-то здесь была деревня, куда ночью пришел усталый путник. Его никто не принял, не накормил.

Лишь одна женщина приютила гостя и поделилась ужином. Странник оказался посланцем Аллаха.

Он велел хозяйке дома забрать детей, имущество и покинуть свой дом. После этого деревню с жадными жителями затопило — и появилось прекрасное озеро. Купаться в нем нельзя: очень глубоко и холодно, вода даже летом в районе +17 градусов.

Зато здесь можно ловить рыбу, тем более что в озере водится редкая кезенойская форель. Высокогорный разреженный воздух способствует максимальному насыщению организма кислородом и оздоровлению, дышится очень легко, даже на сон требуется меньше часов, что бы почувствовать себя отдохнувшим

Недалеко от Кезеной-Ам расположен глэмпинг, все домики предназначены для круглогодичного проживания - есть отопление, кондиционирование, горячая и холодная вода. Рядом с каждым жильем расположен мангал. У некоторых есть террасы.

Через панорамные окна открываются потрясающие виды. Чтобы гарантированно иметь возможность наслаждаться уединением и тишиной рекомендуется бронировать глэмпинг заранее.

Важной точкой притяжения взоров туристов в республику в зимнем сезоне в ближайшей перспективе стал запуск трасс и подъемников склонов горнолыжного курорта Ведучи.

На курорте активно работает самая длинная в Европе всесезонная трасса для горных лыж и сноуборда на южном склоне, учебный склон и трассы для катания на ватрушках, а также запущена трасса на северном склоне. Важным фактором привлекательности курорта является довольно короткий по времени трансфер из аэропорта Грозный – всего 1,5 часа.

Отдохнуть, оздоровиться и пройти реабилитацию

В нашей стране бытует мнение, что на лечение и оздоровление нужно ехать на курорты Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод. Так вот, уверяю, в реабилитационных центрах Чеченской Республики вы сможете оздоровиться и отдохнуть с гарантированно высоким уровнем лечения, проживания и питания при более бюджетных ценах. Уровень оснащения центров соответствует мировым стандартам, а биохимический состав воды источников Чеченской Республики превосходит воды Карловых Вар.

Министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев: «Уникальность республики в том, что мы можем предложить туристический продукт для самого разного отдыха: семейный, оздоровительный, экскурсионный, медицинскую реабилитацию. Активно работаем по программам оздоровления с пенсионерами из Москвы и Московской области, приглашаем к нам и другие регионы. Уникальная вода подается напрямую из скважин с глубины 50 метров. Хочу отметить, что не все санатории Ставрополья могут предложить такой биохимический состав воды как у нас»

«В рамках проекта «Медиа Звёзды Интуриста» с ведущими СМИ выезжают разработчики туристических продуктов. Вполне возможно, что по итогам нашего визита на рынке появится абсолютно новый продукт из сферы медицинского туризма. Два реабилитационных центра в Чеченской Республике, которые мы посетили, к этому уже сейчас готовы» - Амалия Акопова - автор и руководитель проекта «Медиа Звёзды Интуриста».

Ехать, отдыхать и возвращаться снова

Три дня мы провели в красивейшей республике, где горы утопают в голубизне неба, мощная энергетика мечетей придает путешественникам силы и уверенности, а радушие местных жителей не знает границ.

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И с каждым днем пребывания в этом гостеприимном крае мы все больше были уверены, что обязательно вернемся на родину горцев снова, ведь все богатство этой республики сложно ощутить в течение трех дней.

«Увидеть такое количество достопримечательностей самостоятельно за 2-3 дня без тщательно спланированного маршрута и логистики самостоятельно практическ

Поэтому профессионалы рекомендуют выбирать пакетный тур с перелетом или только наземное обслуживание, если вы добираетесь до Грозного самостоятельно. Грамотно спланированные маршруты по Чеченской республике позволят увидеть максимум за время поездки.