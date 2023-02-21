Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
43 минуты назад

В Ялте открыли новый турмаршрут по живописному заповеднику

runews24.ru

Начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Клушин сказал, что акцент сделают на боткинско-штангеевской связке и таракташской тропе. Это исторические тропы, которые проложили еще в конце XIX - начале XX веков. Также в ближайшем будущем собираются открыть абсолютно новую тропу.

В Ялте открыли новый турмаршрут по живописному заповеднику
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она будет проложена в окрестностях ялтинского заповедника и ее назовут в честь Петра Симона Палласа.

Работники «Заповедного Крыма» также облагородят уже проложенные почти 150 км маршрутов. Это будет сделано для комфорта и безопасности путешественников, заключил Клушин.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий