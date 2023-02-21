В Ялте открыли новый турмаршрут по живописному заповеднику

Начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Клушин сказал, что акцент сделают на боткинско-штангеевской связке и таракташской тропе. Это исторические тропы, которые проложили еще в конце XIX - начале XX веков. Также в ближайшем будущем собираются открыть абсолютно новую тропу.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Она будет проложена в окрестностях ялтинского заповедника и ее назовут в честь Петра Симона Палласа.