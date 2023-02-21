Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту

В Кабардино-Балкарии из-за лавинной опасности приостановили работу канатных дорог на «Эльбрус»

В Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» приостановили работу канатных дорог. Как уточнили в ГУ МЧС по республике, в горах региона наблюдается высокая лавинная опасность, которая сохранится 21 февраля включительно.

В Кабардино-Балкарии приостановили работу канатных дорог на «Эльбрус»
© Runews24

Отметим, будет приостановлена работа всех канатных дорог, а их на курорте «Эльбрус» насчитывается порядка 17 километров.

Работа горнолыжного курорта будет возобновлена в полном объеме после снятия режима лавинной опасности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий