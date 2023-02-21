В Кабардино-Балкарии приостановили работу канатных дорог на «Эльбрус»

В Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» приостановили работу канатных дорог. Как уточнили в ГУ МЧС по республике, в горах региона наблюдается высокая лавинная опасность, которая сохранится 21 февраля включительно.

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Отметим, будет приостановлена работа всех канатных дорог, а их на курорте «Эльбрус» насчитывается порядка 17 километров.