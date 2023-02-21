Названы причины для путешествия в Крым весной 2023 года

Весна является наиболее благоприятным временем года для того, чтобы отправиться путешествовать в Крым, и на это есть несколько причин, передает ТАСС.
Так, во время отдыха на полуострове туристы смогут увидеть одну из основных достопримечательностей Крыма - водопад Учан-Су высотой около 100 метров. Отправиться на водопад именно весной станет наиболее удачным решением, так как из-за тающего в горах снега вниз стремительно направляется бурный поток воды. Находится Учан-Су в шести километрах от Ялты, на территории Ялтинского заповедника.
Второй причиной весеннего путешествия в Крым является подъем на гору Аю-Даг. Так, в это время года погодные условия будут более комфортными для восхождения. А на вершине горы туристы смогут полюбоваться самыми ранними цветами - подснежниками.
Еще одной причиной для отдыха на полуострове весной является достаточно небольшой поток туристов, вследствие чего и стоимость размещения в местных отелях будет на порядок ниже.
Помимо этого, приехать весной в Крым стоит и тем, кто планирует улучшить своё здоровье. Весной на полуострове идеальные погодные условия для тех, кто не любит жару, а горы и чистейший морской воздух оказывают на организм по-настоящему целебный эффект.