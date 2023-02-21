Названы причины для путешествия в Крым весной 2023 года

Весна является наиболее благоприятным временем года для того, чтобы отправиться путешествовать в Крым, и на это есть несколько причин, передает ТАСС.

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Так, во время отдыха на полуострове туристы смогут увидеть одну из основных достопримечательностей Крыма - водопад Учан-Су высотой около 100 метров. Отправиться на водопад именно весной станет наиболее удачным решением, так как из-за тающего в горах снега вниз стремительно направляется бурный поток воды. Находится Учан-Су в шести километрах от Ялты, на территории Ялтинского заповедника.

Второй причиной весеннего путешествия в Крым является подъем на гору Аю-Даг. Так, в это время года погодные условия будут более комфортными для восхождения. А на вершине горы туристы смогут полюбоваться самыми ранними цветами - подснежниками.

Еще одной причиной для отдыха на полуострове весной является достаточно небольшой поток туристов, вследствие чего и стоимость размещения в местных отелях будет на порядок ниже.