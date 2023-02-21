Круглогодичная фристайл-трасса откроется в Чебоксарах на склоне Волги. Спортсмены смогут тренироваться на ней вне зависимости от времени года и погоды, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Трасса уже построена, в настоящее время ведутся работы по отлаживанию подъемников. Полностью закончить строительство планируют в первой половине года.
«Рассчитываем, что при поддержке Анатолия Аксакова круглогодичная фристайл-трасса мирового уровня в Чебоксарах заработает в полном объеме в этом году», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Пермском крае открылся новый горнолыжный комплекс. Любители зимнего отдыха потянулись туда со всей России. Ежедневно курорт принимает на своих склонах около тысячи туристов.