Круглогодичная фристайл-трасса откроется в Чебоксарах на склоне Волги. Спортсмены смогут тренироваться на ней вне зависимости от времени года и погоды, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Трасса уже построена, в настоящее время ведутся работы по отлаживанию подъемников. Полностью закончить строительство планируют в первой половине года.

«Рассчитываем, что при поддержке Анатолия Аксакова круглогодичная фристайл-трасса мирового уровня в Чебоксарах заработает в полном объеме в этом году», – говорится в сообщении пресс-службы.