Какие достопримечательности Анапы популярны среди туристов

В окрестностях Анапы есть множество необычных локаций, которые в любое время года дарят яркие эмоции. Здесь настоящее раздолье для любителей природы и ярких кадров на память об активном отдыхе.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Точкой притяжения туристов стало искусственное озеро в 14 километрах от курорта, где в обрамленной сопками долине Сукко растут 32 североамериканских болотных кипариса. История появления кипарисовой рощи доподлинно неизвестна. По одной из версий (наиболее правдоподобной), саженцы высадили в рамках научного эксперимента еще до Великой Отечественной войны.

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Вдали от родины молодые деревца успешно прижились и стали героями бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Их изображение украшало даже страницы журнала National Geographic. По берегам озера также растут скальные дубы, грабовые и фисташковые деревья, можжевельники, скумпии, пицундская сосна.

Также стоит посетить лестницу в 800 ступней в районе поселка Су-Псех. Сразу предупреждаем, на подъеме будет чуть сложнее, чем на спуске: недаром в народе это место окрестили крутым "фитнес-аттракционом". Зато на пути можно перевести дух, присесть на лавочку и заодно сделать панорамные снимки со смотровых площадок, которые оборудованы на каждом повороте и сконструированы в форме носа корабля.

Взглянуть на бухту курорта с высоты птичьего полета можно с горы Лысой. Свое название она получила из-за скудной растительности. Несмотря на свою невеликую высоту - всего 312 метров - над отрогом постоянно дуют ветры, поэтому это место очень ценят дельтапланеристы.

Наиболее посещаемая достопримечательность горы - смотровая площадка, которую называют "Ласточкины гнезда". Почти крымское наименование ей досталось за известковые рельефные скалы с отверстиями. Повернутый к морю скалистый крутой склон (ни в коем случае не стоит подходить к краю обрыва) ощетинился причудливыми зубьями, и над ними носятся чайки с бакланами. Внизу недалеко от смотровой площадки есть деревянная лестница "400 ступенек" в окружении можжевеловых кустов. Спуск приводит к дикому пляжу, на котором даже в жаркий сезон малолюдно, а вода у берега настолько прозрачна, что легко рассмотреть галечную мозаику дна…

Еще одна туристическая Мекка - Утриш. Неповторимый по красоте и ландшафту уголок природы занимает почти десять тысяч гектаров. Туристы смогут надышаться целебным воздухом, увидеть величественную скалу Перерванную - именно к ней по легенде был прикован Прометей.

Краткий список популярных достопримечательностей Анапы был бы "бесцветным" без Бугазской косы. Песчаная коса протянулась на 12 километров от станицы Благовещенской в сторону поселка Веселовка, в ширину раскинулась от 100 до 300 метров. Золотистые дюны пляжей сформировались здесь путем естественного наноса песка.