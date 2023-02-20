После прошедшего накануне снегопада в Сочи открылась часть горнолыжных трасс. Выпавший снег обеспечил райдерам возможность безопасного катания по некоторым склонам. Однако осадки продолжаются до сих пор, и многие маршруты сегодня будут по-прежнему закрыты

Фото: TourDom TourDom

Как сообщила в понедельник «Российская газета», горно-туристический центр «Газпром» в понедельник открылись трассы склона «Лаура», начиная от «Приюта Пихтовый», а «Красная Поляна» открыла трассы «Звездная», «Учебная», «Старт чемпиона» и «Первый шаг». Остальные трассы по прежнему будут закрыты из-за высокой лавинной опасности.

В своем телеграм-канале администрация «Красной Поляны» также объяснила, почему на других курортах открыто больше трасс. «На разных курортах разное строение рельефов, соответственно разная степень лавинной опасности... отличается даже температура воздуха, что формирует связи в снежных слоях, что в свою очередь влияет на лавинную обстановку», — отметили представители курорта.

В свою очередь, телеграм-канал «RiderHelp» сообщил со ссылкой на лавинную службу курорта «Роза Хутор», что за период с 17 по 20 февраля выпало 126 см свежего снега, и ситуация остается довольно опасной.

Позже в канале самого курорта появилось сообщение о том, что будут закрыты канатные дороги «Дриада» и «Дафна», а также все трассы под ними. Закрывается катание выше отметки в 1600 м, доступным остаются лишь трассы с отметки 1350. По-прежнему не работают тюбинг, качели, подвесной мост и родельбан.

По сообщениям синоптиков, снег на горных склонах Сочи идет и сейчас.