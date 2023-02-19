Космос и призрак Лидочки: зачем ехать в Калугу

Калуга, стоящая на реке Оке, — место, навсегда связанное со всей отечественной космонавтикой. Именно здесь родился ее основоположник Константин Циолковский, здесь же был открыт первый в мире Музей космонавтики. Сегодня Калуга — небольшой и уютный город, в который запросто можно добраться из Москвы за пару-тройку часов. Зачем москвичам ехать сюда, что можно посмотреть, где погулять и что попробовать, «Мосленте» рассказала калужанка Светлана Макиевская.

Фото: Мослента Мослента

На чем доехать от Москвы до Калуги

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Самый короткий и удобный путь в Калугу из Москвы — сесть на экспресс на Киевском вокзале. Он идет всего 2 часа 40 минут, а билет стоит 650-750 рублей в одну сторону. Кроме экспрессов, ходят электрички класса «стандарт плюс». Поездка стоит 566 рублей, время в пути — 3 часа 15 минут. Есть еще и обычные электрички, но ехать на них я бы не советовала — цена и время в пути те же, а вот удобство точно не обрадует. В таких поездах очень старые жесткие сиденья и двери. Поэтому, если вы приобретаете билеты или выбираете рейс с помощью транспортных приложений, всегда смотрите тип поезда.

Электрички и экспрессы приходят на платформу вокзала «Калуга-1».

Можно добраться и на автобусе, но тут время пути из Москвы до Калуги точно предсказать невозможно из-за пробок. В среднем на дорогу в этом случае уходит от трех до пяти часов. Автобусы отправляются с Международного автовокзала «Саларьево». Билеты стоят от 642 до 751 рубля.

Если Киевское шоссе свободно, то путь на автомобиле займет всего около двух часов. Но выезжать придется очень рано утром, чтобы не попасть в пробку.

Самый дешевый вариант — воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. В среднем пользователи запрашивают 350 рублей за поездку с человека. Но этот вариант может быть комфортным далеко не для всех.

Где остановиться в Калуге

Я бюджетный турист, поэтому выбрала бы один из хостелов, например, хостел Like. Там недорого, рядом набережная, все достопримечательности — в шаговой доступности, плюс — отличные отзывы на Яндекс. Еще это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми.

Снять квартиру в городе в среднем стоит две тысячи рублей в сутки. Хорошая гостиница «Старгород» с бассейном и прочими радостями — от 2,5 тысячи рублей в сутки. Для тех, кто готов заплатить побольше, есть гостиница «Калуга» — от 6 тысяч рублей в сутки или отель Four Points by Sheraton — от 8 тысяч рублей.

Что посмотреть первым делом

Приехав в Калугу на электричке, сразу попадаешь на старинный вокзал 1874 года постройки. А въезжая на машине по улице Гагарина, можно насладиться видом города издалека, через реку Оку. Именно с этого ракурса Калуга с обилием сияющих маковок напоминала писателю Николаю Гоголю Константинополь.

Визитная карточка города — первый в мире Музей космонавтики с планетарием, фундамент которого заложил Юрий Гагарин. Калужане очень этим гордятся. Тогда, в июне 1961 года, посмотреть на первого в мире космонавта собрался весь город. Раньше на территории была чистая площадка с травой, где мы играли в фрисби и выгуливали собак. Сейчас на холме построили современный центр — часть музея с прозрачными окнами и верандой. А на месте площадки теперь сквер со множеством экспонатов, связанных с космосом. Там же можно увидеть дублер ракеты-носителя «Восток», который привезли сюда с Байконура.

В теплое время года можно погулять на набережной Яченского водохранилища. Летом люди катаются здесь на роликах, велосипедах, сапах и вейкбордах, сидят на скамейках у воды. Здесь и вышка-парашютка есть, на нее тоже можно забраться.

Рекомендую посетить дом-музей изобретателя Константина Циолковского на одноименной улице. В этом доме ученый провел большую часть своей жизни, наблюдая за звездами. Там же сохранились и его личные вещи, в том числе и «слухач» — трубка, позволяющая ему слышать, так как изобретатель потерял слух еще в детстве.

Далее идем смотреть мемориальный комплекс 600-летия Калуги с огромной сферой и делаем пару крутых фоток на гигантской лавочке. Пройдя совсем немного до Площади Старого Торга, можно окунуться в атмосферу XVII века с Гостиными рядами, в которых когда-то купцы продавали свой товар.

Рядом находится главный парк города — Парк культуры и отдыха. Здесь приятно погулять и покататься на аттракционах, а вечером полюбоваться Окой и ее правым берегом со смотровой площадки. На этом месте невольно вспоминаются строчки известной песни композитора Серафима Туликова:

«Над рекою, над Окою

Тают белые дымки.

Окликают нас с тобою

Пароходные гудки.

Мы влюбленно глядим друг на друга

В позолоте рассветных лучей:

Здравствуй, милая Калуга,

Город юности моей…»

Куда еще сходить

Любителям старины наверняка будет интересно прогуляться по Воскресенской улице, где сохранились необычные здания с лепниной. Например, в двухэтажном здании, построенном в 1878 году, раньше преподавал Константин Циолковский, а теперь здесь располагается филологический факультет Калужского государственного университета.

Еще одно интересное место — каменные палаты купца Коробова, построенные в XVII веке. Рядом находится Каменный мост — старейший каменный виадук в России. По одной из городских традиций, когда новобрачные выйдут из ЗАГа, муж должен пронести свою жену на руках по этому мосту, чтобы брак был счастливым.

За атмосферой сталинского конструктивизма стоит пойти в кинотеатр «Центральный» — самый старый в городе, построенный в 1935 году. Билеты на сеансы там обычно стоят не дороже 300 рублей даже в выходные дни.

Для любителей мистики тоже найдется пара интересных мест, например, заброшенный особняк с привидениями в готическом стиле на улице Гоголя или дом №100 на улице Ленина.

На этом месте раньше находился храм с колокольней, но в начале 1930-х годов его разрушили и построили дом для партийной элиты. По легенде, не выдержав закрытия храма, скончался последний служивший здесь священник. Местные говорят, что его душа до сих пор является жителям дома, пугает домашних животных и осенними вечерами шумит в подвале.

Калужане верят, что призрака можно встретить и на Пятницком кладбище. По слухам, молодая девушка Лидочка покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви и теперь бродит по погосту, не находя покоя. Местные и туристы приходят к ее памятнику загадывать желание и в честь этого вешают рядом с ним ленточки.

Где поесть и что попробовать

В цены в калужских кафе и ресторанах немного ниже московских, но все зависит от заведения. Средний чек на человека — 500-700 рублей.

У площади Старого торга в Гостиных Рядах есть кафе домашней кухни «Коммуналка» — здесь можно насладиться уютным интерьером в советском стиле, а еще есть шанс услышать группу «Совок», которая часто тут выступает.

Еще одно интересное место — кафе-музей «Русские традиции». Название говорит само за себя. Официант в старинной русской одежде принесет вам рыбный суп «Калью», суточные щи и гурьевскую кашу.

На другом берегу Оки есть кафе «Биосфера» с красивой территорией и своим зоопарком. Грузинский ресторан «Чача» также пользуется большой популярностью у калужан.

Вкусную еду по демократичным ценам можно найти в уютном кафе с европейской кухней Sky-Lounge с видом на ракету-дублер. А для совсем бюджетных туристов есть столовая «Компот» — кормят вкусно. Она тоже пользуется популярностью у местных жителей.

Что можно увидеть за городом

В Калужской области проходят необычные фестивали и исторические реконструкции. Сейчас самые известные — это фестиваль электронной музыки Signal в арт-пространстве «Никола-Ленивец» и регги-фестиваль «Дивные берега!»

Каждый год 6 июня в честь дня рождения поэта Александра Пушкина в Музее-заповеднике Полотняного Завода проводят стилизованные балы и представления в духе XIX века. А в селе Дворцы можно увидеть реконструкции Великого стояния на Угре, когда войска Ивана III окончательно изгнали монголо-татар из Руси.

Музей-заповедник «Этномир» — фактически интерактивная модель быта и культуры разных народов нашей планеты. Здесь можно не только попробовать блюда самой разной национальной кухни, но и познакомиться с традициями разных стран, узнать об их ремеслах и бытовых обычаях, а также побывать в огромном парке развлечений и посетить тематические фестивали

Зачем еще можно приехать в Калугу

Иногда москвичи пользуются транспортной системой города как способом сэкономить на путешествиях. Многие до сих пор удивляются, но в нашем городе есть Международный аэропорт «Калуга» имени Константина Циолковского. Лет пять-шесть назад из Москвы сюда можно было долететь за 40 минут и 600-700 рублей.