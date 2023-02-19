Названы цены на отели в популярном у москвичей российском городе

Цены на отели в популярном у москвичей российском городе — Калуге — назвала в интервью «Мосленте» калужанка Светлана Макиевская. Она отметила, что сама является «бюджетным» туристом и рекомендует останавливаться в хостеле, например, в Like.

Фото: Мослента Мослента

«Там недорого, рядом набережная, все достопримечательности — в шаговой доступности, плюс — отличные отзывы на "Яндекс". Еще это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми», — поделилась она.

Аренда квартиры в городе, по ее словам, обойдется в среднем в две тысячи рублей в сутки. А номер в гостинице «Старгород» с бассейном и прочими удобствами — от 2,5 тысяч рублей в сутки.

Людям, у которых бюджет на жилье чуть больше, Макиевская рекомендует остановиться в гостинице «Калуга» (от шести тысяч рублей в сутки) или отеле Four Points by Sheraton (от восьми тысяч рублей).