Где отдохнуть в Подмосковье на длинных выходных 23 Февраля

Судя по данным агрегаторов и сайтов самих гостиниц, большинство подмосковных отелей на длинные выходные с включением 23 февраля уже заполнено.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Так, на сайте «Островок» доступны для бронирования лишь 167 гостиниц категории 3* и 59 уровня 4*. В обычные невысокие даты сервис позволяет выбирать из 105 четырехзвездочных и 240 трехзвездочных объектов. Число свободных «пятерок» сократилось с 16 до 6.

При этом во многих оставшихся отелях зачастую свободны лишь люксовые номера. Например, в загородном комплексе «Москоу Кантри Клаб» 5* распроданы не только стандарты, но и студии, таунхаусы и коттеджи на 6–8 человек. Доступен лишь двухэтажный дом вместимостью до 10 гостей, его можно забронировать минимум на 4 ночи с 22 февраля. Стоимость на двух взрослых составит 232 тыс. руб. с завтраком.

В отеле M’Istra’L Hotel & Spa 5* на Истринском водохранилище бронирование возможно лишь на одну ночь с 25 февраля. Свободны супериор с видом на озеро за 27 тыс. руб., люкс за 35 тыс. На 2 ночи можно заказать лишь президентские апартаменты за 250 тыс. В тариф включены завтраки и посещение бассейна.

Такая же картина и в отеле «Фореста Фестиваль парк» 4*: места можно найти только на сутки. Стандартный номер с 25-го обойдется в 19 тыс. руб. на двоих с полным пансионом, люкс – в 21 тыс.

Совсем не оказалось свободных номеров в загородных четырехзвездочных гостиницах Country Resort, «Истра Холидей», «Атлас-парк отель» и «Солнечный».