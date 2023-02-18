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Куда отправиться на 23 Февраля: доступные направления

Близятся февральские праздники, во время которых можно перезарядиться и отдохнуть от трудовых будней. Рассказываем о доступных направлениях, куда можно попасть самостоятельно.

Куда отправиться на 23 Февраля: доступные направления
© РИА "ФедералПресс"

Сочи

За несколько часов можно долететь до Сочи, где всегда царит атмосфера курорта. Прогулки по городу, морские закаты, променады на набережной среди пушистых пальм, дендрарий, Олимпийский парк – там есть все, чтобы перезагрузиться в короткий срок. Также можно отправиться в горы и насладиться снежным живописным горным курортом.

Абхазия

Для тех, кому важны тишина и умиротворение, подойдет Абхазия. Зимой здесь особенно тихо. В Абхазии вас ждет размеренный отдых: шум волн и кофе на песке, бабушки, продающие домашний сыр на рынках, и интересные кафе. На территории также присутствуют горы, в которые можно отправиться на экскурсию. Можно посетить озеро Рица, расположенное посреди гор. Зимой оно особенно красиво. В это время года рекомендуется отдыхать в Сухуме, где есть целый ряд классных кафе и ресторанов, можно посетить выставки и прогуляться по набережной.

Тбилиси и Ереван

Для поездок за границу идеально подойдут Грузия и Армения. Важно отметить, что для поездки в Тбилиси требуется загранпаспорт. Тбилиси – очень красочный город, где имеется множество культурных мест и необычных кафе, где проходит множество музыкальных мероприятий. Ереван отлиается своей гостеприимностью. Там много музеев, винных галерей и ресторанов.

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