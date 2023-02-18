Куда отправиться на 23 Февраля: доступные направления
Близятся февральские праздники, во время которых можно перезарядиться и отдохнуть от трудовых будней. Рассказываем о доступных направлениях, куда можно попасть самостоятельно.
Сочи
За несколько часов можно долететь до Сочи, где всегда царит атмосфера курорта. Прогулки по городу, морские закаты, променады на набережной среди пушистых пальм, дендрарий, Олимпийский парк – там есть все, чтобы перезагрузиться в короткий срок. Также можно отправиться в горы и насладиться снежным живописным горным курортом.
Абхазия
Для тех, кому важны тишина и умиротворение, подойдет Абхазия. Зимой здесь особенно тихо. В Абхазии вас ждет размеренный отдых: шум волн и кофе на песке, бабушки, продающие домашний сыр на рынках, и интересные кафе. На территории также присутствуют горы, в которые можно отправиться на экскурсию. Можно посетить озеро Рица, расположенное посреди гор. Зимой оно особенно красиво. В это время года рекомендуется отдыхать в Сухуме, где есть целый ряд классных кафе и ресторанов, можно посетить выставки и прогуляться по набережной.
Тбилиси и Ереван
Для поездок за границу идеально подойдут Грузия и Армения. Важно отметить, что для поездки в Тбилиси требуется загранпаспорт. Тбилиси – очень красочный город, где имеется множество культурных мест и необычных кафе, где проходит множество музыкальных мероприятий. Ереван отлиается своей гостеприимностью. Там много музеев, винных галерей и ресторанов.