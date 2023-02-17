В Сочи почти все отели “пять звезд” уже забронированы на февральские праздники

Помимо длинных выходных, росту турпотока способствуют и благоприятные погодные условия.
На данный момент гостиницы и отели горного кластера Сочи загружены на 70%. При этом уже через неделю турпоток на популярные горнолыжные курорты станет еще больше. Так, на предстоящие февральские праздники почти все номера в отелях категории 4 и 5 звезд уже забронированы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Отмечается, что помимо длинных выходных, росту турпотока способствуют и благоприятные погодные условия, которые установились в горном кластере. Кроме того, выпало большое количество снега, а большинство трасс открыто для катания.
Уточняется, что вчера, 16 февраля, на курорт «Роза Хутор» прибыл 15-миллионный гость, которому вручили подарочный сертификат на летний отдых в Сочи. Им оказался 39-летний житель Москвы Михаил Трошев.