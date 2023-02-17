В Сочи почти все отели “пять звезд” уже забронированы на февральские праздники

На данный момент гостиницы и отели горного кластера Сочи загружены на 70%. При этом уже через неделю турпоток на популярные горнолыжные курорты станет еще больше. Так, на предстоящие февральские праздники почти все номера в отелях категории 4 и 5 звезд уже забронированы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.