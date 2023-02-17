Какой маршрут выходного дня в горах станет идеальным для краснодарцев

В окрестностях Краснодара немало интересных мест, которые туристы могут исследовать за один день и получить море впечатлений. Одно из них - гора Собер-Баш, расположенная в 60 километрах от кубанской столицы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Недавно в честь Дня российской науки на ее вершину поднялись члены Северского районного отделения Русского географического общества. Они прошли 20-километровым маршрутом выходного дня вдоль остатков дольменов к водопадам "Мужские слезы" и "Утаенный". Председатель отделения РГО Сергей Дубовик и его заместитель Сергей Вересович отправились в путь из станицы Убинской. Они выбрали классический маршрут - по бетонной дороге.

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"Пройдя километр с лишним, мы сошли на лесовозную дорогу. Здесь располагаются остатки древней культуры бронзовой эпохи - фрагменты дольменов. Далее мы вернулись на бетонную дорогу и продолжили путь на вершину Собер-Баша. Пройдя через поле и лес из бука, вышли на высшую точку - 736 метров. Отсюда открываются отличные виды на окутанные дымкой горы", - рассказал Сергей Дубовик.

Далее путешественники спустились на восточный склон горы, где находится водопад "Мужские слезы" высотой примерно пять метров. Недалеко от него за крутым обрывом находится 10-метровый водопад, который туристы называют "Утаенный".

"Этот красавец был полностью скован льдом. Его струи из-за морозов превратились в мощные ледяные сталактиты. Потом мы забрались на смотровую площадку, откуда видны горы и хребты в долинах рек Соленая Балка и Афипс. После отправились обратно к станице Убинской сначала по "Соберской кругосветке" вокруг горы, потом по основной бетонной дороге", - сообщил Сергей Дубовик.

Вершина Собера-Баша представляет собой огромную площадку длиной около одного километра и шириной до 500 метров, с которой открывается красивейший вид на близлежащие станицы Убинскую и Азовскую, а также на прилегающий горный массив. По одной из версий Собер-Баш переводится с адыгейского как "Гора семи ведьм". На обоих склонах бьют родники, отчего гору долгое время считали священной. В этом месте часто проводятся туристские слеты и соревнования по бегу, велоспорту и ориентированию.