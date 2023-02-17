​На месте снесенного барака на Эльмаше хотят построить гостиницу

В Екатеринбурге хотят построить еще одну гостиницу. Она может появиться на Эльмаше.

Фото: УралПолит.Ru УралПолит.Ru

В Екатеринбурге хотят построить еще одну гостиницу. Здание может появиться на Эльмаше, на месте снесенного барака, который находился по адресу ул. Баумана, 33. Проект нового отеля выставили на общественные обсуждения. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Гостиница будет пятиэтажной. Общая площадь номеров составит 876,4 кв.м. Территорию вокруг отеля благоустроят и установят скамейки и другие малые архитектурные формы. В гостинице разместят всего 24 номера. Напротив находится парк «Эльмашевский».

Первый этаж будет отдан преимущественно под коммерческие помещения. Здесь хотят разместить парикмахерскую, пекарню, аптеку, офис страхового агента и пункт выдачи заказов маркетплейса.