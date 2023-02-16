Названы недорогие места для путешествий на 23 февраля по России

Российским туристам назвали места внутри страны, куда еще можно успеть забронировать тур на длинные февральские выходные. Подборку направлений составил национальный туроператор АЛЕАН по просьбе специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, на 22-26 февраля одним из самых недорогих из доступных вариантов для путешествий стал Калининград — экскурсионный тур «Кенигсбергская классика» (без перелета) обойдется от 17640 рублей на три дня, минимальная стоимость проживания в трехзвездочном отеле выйдет от 7,2 тысячи рублей на двоих.

На 23 февраля свободные места в экскурсионных группах и в объектах размещения имеются в Северной столице — специалисты связывают это с тем, что высокий сезон в регионе начинается с конца апреля. Номер в отелях категории «три звезды» обойдется от 12,3 тысячи рублей на двоих, «четыре звезды» — от 24,8 тысячи рублей, «пять звезд» — от 32,2 тысячи рублей. Снижение цен наблюдается и в Москве: отдохнуть на праздники в трехзвездочной гостинице получится от 9,2 тысячи рублей.