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2 часа назад

Места в горных отелях Сочи нашлись после сообщения мэрии, что их почти не осталось

TourDom

Пресс-служба администрации Сочи заявила, что в четырех- и пятизвездочных отелях города-курорта практически не осталось мест на февральские праздники. Однако сайты сочинских курортных комплексов пока говорят об обратном.

Места в отелях Сочи нашлись после сообщения, что их нет
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Согласно сообщению на официальном сайте администрации города, на выходные с 23 по 26 февраля забронированы «почти все средства размещения категории 4 и 5*», а в некоторых отелях и вовсе не осталось номеров. Чиновники привели цифры, что прямо сейчас средняя загрузка в горном кластере составляет 70%, но уже на следующей неделе она вырастет.

Однако, если посмотреть на сайты горнолыжных курортов, которые входят в кластер Сочи, то становится понятно, что в мэрии поторопились: места в гостиницах высокого уровня еще есть. В частности, «Гранд Отель Поляна» в ГТЦ «Газпром» может предоставить семейный люкс для двух взрослых стоимостью по 102,5 тыс. руб. с человека.

Есть места и в четырехзвездочных отелях комплекса «Роза Хутор». Пребывание там в течение 4 ночей (с 22 по 26 февраля) обойдется двум взрослым туристам от 103,7 до 176,4 тыс. руб. с человека.

Курорт Красная Поляна предлагает и достаточно большой выбор апартаментов на указанные даты. Их можно забронировать за относительно приемлемую цену – от 16 до 22 тыс. руб. за ночь, при условии, что речь идет о двух взрослых без детей.

Разумеется, поток туристов на февральские выходные в Сочи вырос. Этому способствуют не только длинные выходные, но и погода – прошедший в несколько минувших дней снегопад только улучшил качество горнолыжных трасс.

Отдых в России,Газпром,
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