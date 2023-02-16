В Анапе запустили пешие прогулки с бесплатным аудиогидом

Для гостей и жителей Анапы разработали мобильное приложение, рассказывающее о самых популярных достопримечательностях курорта. Платформа содержит фотографии и аудиогиды, а также 3D-панорамы с высоты птичьего полета.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Приложение "Моя Анапа" доступно для пользователей большинства смартфонов. Простой и понятный интерфейс, полезные тематические разделы помогают узнавать актуальные новости и открывать интересные активности на любимом курорте.

К примеру, в разделе "пешие маршруты" можно ознакомиться с природными объектами курорта и подходом к ним. Сейчас представлено пять живописных экологических маршрутов. Среди них тропа по песчаной косе вдоль берега Черного моря и Бугазского лимана, знаменитая кипарисовая роща возле поселка Сукко, смотровые площадки "Ласточкино гнездо" и "Лестница 800 ступеней". Причем каждый маршрут снабжен подробной информацией о сезонности, степени сложности и протяженности.

Через раздел "Сообщения" на смартфон приходят экстренные и штормовые предупреждения от ЕДДС с пуш-уведомлениями. Пользователи будут оперативно получать важную информацию об ухудшении погоды.

Кроме того, через приложение есть возможность направить в мэрию свои предложения по улучшению качества жизни на курорте. Городские службы учитывают все обращения в своей работе.

Кстати