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1 час назад

В Анапе запустили пешие прогулки с бесплатным аудиогидом

Российская Газета

Для гостей и жителей Анапы разработали мобильное приложение, рассказывающее о самых популярных достопримечательностях курорта. Платформа содержит фотографии и аудиогиды, а также 3D-панорамы с высоты птичьего полета.

В Анапе запустили пешие прогулки с бесплатным аудиогидом
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Приложение "Моя Анапа" доступно для пользователей большинства смартфонов. Простой и понятный интерфейс, полезные тематические разделы помогают узнавать актуальные новости и открывать интересные активности на любимом курорте.

К примеру, в разделе "пешие маршруты" можно ознакомиться с природными объектами курорта и подходом к ним. Сейчас представлено пять живописных экологических маршрутов. Среди них тропа по песчаной косе вдоль берега Черного моря и Бугазского лимана, знаменитая кипарисовая роща возле поселка Сукко, смотровые площадки "Ласточкино гнездо" и "Лестница 800 ступеней". Причем каждый маршрут снабжен подробной информацией о сезонности, степени сложности и протяженности.

Через раздел "Сообщения" на смартфон приходят экстренные и штормовые предупреждения от ЕДДС с пуш-уведомлениями. Пользователи будут оперативно получать важную информацию об ухудшении погоды.

Кроме того, через приложение есть возможность направить в мэрию свои предложения по улучшению качества жизни на курорте. Городские службы учитывают все обращения в своей работе.

Кстати

Прошлым летом в Анапе также запустили бесплатный путеводитель, в котором собраны яркие локации курорта - парки и скверы, винодельни, страусиная и улиточные фермы, археологические памятники и многое другое. Для открытия путеводителя достаточно иметь на телефоне приложение бесплатного картографического сервиса и кликать на карте любые локации, которые хочется посетить.

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