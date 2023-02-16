Отели в горах Сочи почти полностью забронировали на парздники

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Номера в четырех- и пятизвездочных отелях в горном кластере Сочи практически полностью забронированы на февральские праздники. Рост интереса к курорту возрос, в том числе благодаря снегопадам, позволившим открыть большинство горнолыжных трасс, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

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"Средняя загрузка средств размещения в горном кластере на сегодняшний день - 70%. Но уже на следующей неделе горнолыжные курорты ожидают рост этого показателя. На длинные выходные с 23 по 26 февраля забронированы почти все средства размещения категории четырех и пяти звезд. В некоторых отелях полностью раскуплены все номера", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что росту турпотока способствует и погода, установившаяся в горном кластере.

"Низкие температуры, снегопад и ветер в минувшие два дня на горнолыжных курортах принесли только пользу. Снега много, для катания открыто большинство трасс. На сегодняшний день они принимают почти 14 тыс. лыжников в сутки", - отмечается в сообщении.

При этом в ближайшие дни синоптики не прогнозируют штормовых явлений, но в горах возможны осадки в виде снега, что только улучшит качество трасс. Предусмотрена программа и для тех, кто приезжает в горный кластер для пешеходных прогулок. Сейчас это почти 1 тыс. человек в день. К праздникам на территориях горнолыжных курортов запланирована дополнительная работа аниматоров и развлекательная программа.

Горный кластер Сочи включает курорты "Газпром Альпика", "Роза Хутор" и "Красная Поляна". На территории горно-туристического центра "Газпром" расположены два пятизвездочных гостиничных комплекса: "Гранд Отель Поляна" и высокогорный "Поляна 1389 Отель и Спа". Курорт "Красная Поляна" включает отели мировых брендов - Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, Mцvenpick, ibis Styles, Panorama by Mercure (1 428 номеров) и комплекс апартаментов (1 398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. "Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, здесь работают 19 отелей разной категории звездности.