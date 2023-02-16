Нижегородцы смогут отправиться на поезде к богородским Куркулям

Новый туристический поезд «В гости к Куркулям богородским» отправится из Нижнего Новгорода 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

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Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, которых было немало в Богородске и окрестных селениях. Главными героями программы для туристов станут Куркуль и Куркулиха.

Отправление запланировано в 9:00, нижегородцы прибудут на станцию Кожевенное в Богородске. Там участников ждет автобусная экскурсия по городу, визит в Центр развития гончарного искусства и «Музей керамики», а также посещение конюшни.