Нижегородцы смогут отправиться на поезде к богородским Куркулям

Новый туристический поезд «В гости к Куркулям богородским» отправится из Нижнего Новгорода 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, которых было немало в Богородске и окрестных селениях. Главными героями программы для туристов станут Куркуль и Куркулиха.
Отправление запланировано в 9:00, нижегородцы прибудут на станцию Кожевенное в Богородске. Там участников ждет автобусная экскурсия по городу, визит в Центр развития гончарного искусства и «Музей керамики», а также посещение конюшни.
В состав поезда входят новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками для зарядки гаджетов. Во время поездки для путешественников проведут мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий и организуют угощение. Билеты можно приобрести на сайте туроператора.