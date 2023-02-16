В Калининграде стартует цикл театрализованных экскурсий

В Калининграде в Астрономическом бастионе (Гвардейский проспект, 22) по выходным будет проходить театрализованная экскурсия «Легенды старого города». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Гостей приглашают отправиться в удивительное путешествие во времени: от язычества до масонства, от культа рыцарей веры до настоящего времени.

«Всё самое загадочное, что только может хранить необыкновенный город, который на протяжении многих веков был перекрёстком разных этносов и религий, откроется в этом месте пытливому посетителю», — говорится в анонсе.

Герои завораживающих мистических легенд и экспозиции с ожившими персонажами встретят посетителей в стенах старинного бастиона. Историческое сооружение 1856 года постройки передаст атмосферу и магию времён алхимии, чумы, ведьм, кёнигсбергских вампиров, чернокнижников, привидений — хранителей города, а также «безвинно замученных дев, жертв средневековой инквизиции и таинственных богов Восточной Пруссии».

О быте жителей расскажут природные духи и крошечные хранители жилищ. Мифологические существа дадут подсказки, где найти и как разгадать зашифрованные временем послания и символы, спрятанные в разных локациях старого города.