В "Сочи Парк" возвращается легендарный экстремальный аттракцион

Первые прокаты на скоростном гигантском бумеранге в "Сочи Парке" состоятся уже феврале.
Больше года единственная в России горка формата перевернутый бумеранг, состав которой разгоняется до скорости 105 км/ч, находилась на техническом обслуживании.
Аттракционы парка - уникальные, изготовлены в штучных экземплярах лучшими мировыми производителями, оснащены самой современной системой безопасности, и на решение технических вопросов потребовалось время. Уже с 22 февраля гости снова смогут совершить свой "Квантовый Скачок", и в этом сезоне парк готовится сделать еще один подарок нашим гостям - летом мы открываем новый экстремальный аттракцион, гигантскую водную горку "Морская царевна" с тремя спусками и огромным разлетом волны", - говорит генеральный директор парка Людмила Кузнецова.
Сейчас ждут гостей 20 аттракционов, среди которых самая длинная в стране американская горка "Змей Горыныч", гигантский маятник "Вечный двигатель" с оборотом в 360 градусов и 65-метровая башня свободного падения "Жар-птица", а также детские и семейные аттракционы.