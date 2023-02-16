В "Сочи Парк" возвращается легендарный экстремальный аттракцион

Первые прокаты на скоростном гигантском бумеранге в "Сочи Парке" состоятся уже феврале.

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Больше года единственная в России горка формата перевернутый бумеранг, состав которой разгоняется до скорости 105 км/ч, находилась на техническом обслуживании.

Аттракционы парка - уникальные, изготовлены в штучных экземплярах лучшими мировыми производителями, оснащены самой современной системой безопасности, и на решение технических вопросов потребовалось время. Уже с 22 февраля гости снова смогут совершить свой "Квантовый Скачок", и в этом сезоне парк готовится сделать еще один подарок нашим гостям - летом мы открываем новый экстремальный аттракцион, гигантскую водную горку "Морская царевна" с тремя спусками и огромным разлетом волны", - говорит генеральный директор парка Людмила Кузнецова.