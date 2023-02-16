В Тверской области появится новый музей

Первое, что хотят сделать активисты — это сохранить на века память о предках, которые вели ожесточенные бои за свои земли.

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«Цель – восстановить первоначальный облик этого участка линии обороны. Мы уже начали эту работу в прошлом году совместно с волонтерами общественной экологической организации "Хранитель края"», — рассказала председатель тверского поисково-исследовательского объединения «Память поколений» Наталья Назарова.

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По ее словам, на этом участке сохранилось много интересных объектов: это и долговременные огневые точки, и командно-наблюдательный пункт, и каземат. Их хотят облагородить и в перспективе можно будет привозить группы на экскурсии военно-исторической направленности, в том числе для российских школьников, чтобы можно было наглядно показывать и рассказывать им о событиях тех времен, внося свой вклад в патриотическое воспитание.

К слову, воспитание патриотизма в современных детях, в век изобилия разношерстной информации и социальных сетей, приобрело особую актуальность. О Ржевской битве, которая по праву признана одной из самых жестоких и кровопролитных, снят также фильм «Ржев». Его часто показывают учащимся в рамках уроков патриотического воспитания. Военная драма описывает один день жизни красноармейцев, которые сражались за деревню Овсянниково. В основе картины – повесть реального участника этого сражения — писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. По инициативе предпринимателя из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина книга была экранизирована. Интересный факт: дед бизнесмена тоже принимал участие в Ржевской битве и, собственно, фигурирует в повести книге Кондратьева. Именно выход этого фильма в свет и дал толчок развитию региона: с тех пор открылся монумент Советскому солдату и сюда потянулись потоки туристов. Такой ажиотаж не остался без внимания властей – в Тверской области стали строить новые музеи, дороги, запускать поезда, развивать инфраструктуру и многое другое.