Что посмотреть в этнопарке у реки Томчару-Яха на Ямале

Рискованное по нынешним временам предприятие затеяли новоуренгойцы: в мае прошлого года несколько энтузиастов начали строить у реки Томчару-Яха, прямо в лесотундре на окраине Нового Уренгоя, первый в Ямало-Ненецком автономном округе этнографический комплекс. Уже в сентябре мини-поселение из трех чумов приняло первых гостей, а в этом году инициаторы проекта замахнулись на новые локации, которые потребуют значительных вложений.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В подобные авантюры здесь пускаются ради жителей и гостей Ямала, которые неоднократно делали запрос на отдых в "этнических декорациях": чтобы об ноги терлись олени, на печке закипал крепкий чай, а во рту таяла терпкая морошка. Желание гостей понятно: не каждый день приезжаешь на край света, поэтому хочется вкусить ненецкой аутентичности в полной мере. Ну а местные разве лишены такой возможности? Ведь стоит подальше отъехать от города - вот тебе и стойбище, и пастбище. Однако жителям благоустроенных многоэтажек хочется погружения в историю и быт коренных народов Севера недалеко от своих уютных квартир.

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К декабрю автор проекта обещает выйти на 60 процентов готовности, а на окупаемость - через пять лет

- Попытки создать подобные объекты и в городе, и в регионе предпринимались неоднократно, только вот проработали они недолго. Возможно, со стороны выглядит, будто мы играем-развлекаемся, но даже туристическое стойбище - это серьезное хозяйство: нужно возвести постройки, приобрести животных, у персонала должны быть санкнижки, ветзаключения на мясо и рыбу, - объясняет помощник директора Николай Сазонов. - Коллектив у нас пока небольшой (директор, управляющий, две чумработницы, два оленевода и сторож), поэтому дел и забот хватает всем. Если кто-то из персонала заболеет, вести экскурсионную программу сможет и руководитель.

Евгений Козлов, член Ямальского отделения Русского географического общества, стал развивать идею этнопарка после неоднократных путешествий по региону. Заручившись поддержкой окружного правительства, вошли в программу "Развитие туристской инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Получили компенсацию за подключение к сетям - гостевые чумы решили не оставлять без современных удобств. Теперь в этнопарке есть газ, свет и вода. Все это пригодится для будущих построек: банного комплекса, двух десятков глэмпов, ресторана и зоопарка, где разместят овцебыков, жеребят, самоедских собак, хаски. Кстати, в процессе прокладки сетей на 20 гектарах не пострадало ни одно деревце. К декабрю автор проекта обещает выйти на 60 процентов готовности, а на окупаемость - через пять лет.

Игорь Ядне родом из ямбургской тундры. Ради работы в этнокомплексе парень взял академический отпуск в колледже, возится с тремя олешками - Черным, Красавчиком и Крепышом.

- Уже четыре месяца кормлю, чешу. Провожу спортивные состязания. Иногда помогаю на кухне, - говорит молодой оленевод.

Чумработница Наталья Вэнго устраивает пир на весь чумовой мир. Ее задача - виртуозно снять тонкую-претонкую стружку со щекура, сварить бульон из оленины, разложить по вазочкам морошку, бруснику, клюкву, а потом удивлять обедающих рассказами о кочевой жизни. Это не обычная сотрудница парка, а душа-хозяйка, мастеровая и знающая. Слушать ее истории - одно удовольствие. Например, про шесты, которые подойдут для установки жилища, про заготовку шкур и, конечно, про традиционные игрушки ненецких ребятишек.

- Здесь проводят индивидуальные экскурсии и семейные фестивали на 150 человек - с чаепитием, катанием на оленях и собаках, рассказами об истории ненцев, Ямала, фотографированием в национальной одежде. 2023-й объявлен в ЯНАО Годом знаний. Поэтому этнокомплекс сотрудничает с детсадами и школами - ребятишек сюда привозят группами и классами, чтобы познавали край, где живут, - добавили в мэрии.

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