В Республике Саха стартует туристический сезон

Конец февраля в Якутии - время открытых дорог. В эту пору по зимникам можно добраться до любого труднодоступного уголка огромной республики. Поэтому именно в феврале в регион начинается паломничество туристов, желающих увидеть сердце настоящей зимы. Это любители активного вида отдыха, снежных пейзажей, подледной рыбалки и экстремальных походов. "РГ" подготовила подборку самых интересных маршрутов зимнего сезона в Якутии.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Восхождение на Ленские столбы

Видео дня

Одно из самых посещаемых мест в Якутии - национальный парк "Ленские столбы". На уникальные скалистые берега реки любят ездить не только туристы, но и местные жители. Летом сюда подходят теплоходы и катера, а зимой к этому чуду света можно домчаться из Якутска по зимнику за пару часов.

18 февраля в нацпарке состоится открытие зимнего туристического сезона-2023. После традиционного обряда благословения "Алгыс" участники поднимутся по экологической тропе на скалы и увидят ширь и мощь великой реки Лены, спящей под белым одеялом. Подъем весьма сложен, но он того стоит! Есть примета, что со всеми, кто совершил восхождение, начинают происходить чудеса, в чем автор этих строк убедилась на собственном опыте.

Внизу будут проходить народные гуляния, игры, организованы пункты питания. Участие в обряде и экскурсия обойдутся примерно в 1000 рублей, а затраты на дорогу из Якутска - в 2000. Конечно же, стоит взять деньги на сувениры, еду и катание на лыжах, коньках, оленях, лошадках и ездовых собаках.

Фишкой сезона-2023 станет открытие якутского бизонария "Усть-Буотама". С 23 февраля, туристы смогут увидеть уникальных лесных гигантов, ровесников мамонта, занесенных в международную Красную книгу. Это можно сделать только в Канаде и в Якутии!

Питомник диких быков был открыт в 2006 году в устье реки Буотама. Этих животных завезли из Страны кленового листа, так как своих после столетий охоты не осталось. Открытие питомника - шаг к возрождению исконной для здешних мест фауны. Сейчас в парке Усть-Буотама содержится 40 бизонов.

Добраться до него по зимнику из Якутска можно за пару часов. Такси туда и обратно обойдется примерно в 3000 рублей. Эта сумма составит основную долю расходов на путешествие. Стоимость входных билетов в бизонарий - 150-300 рублей. Кормить бизонов, какими бы милыми они ни казались, строго запрещается.

Поездку к редким животным стоит совместить с посещением самого большого натурального катка на не тающем даже летом ледяном озере Булуус. Здесь можно сделать красивейшие фотографии, покататься на коньках и помедитировать на горе Турук-Хайа. Однодневный тур обойдется примерно в 3500 рублей без питания. Еду обычно берут с собой или покупают в местных кафе.

Кормить бизонов, какими бы милыми они ни казались, строго запрещается. Фото: Михаил Местников

Горнолыжный рай и подледная рыбалка

Весной в Якутии начинается горнолыжный сезон. По всей территории республики работают базы и трассы, где можно подышать свежим воздухом и провести время с пользой для здоровья.

На юге находятся две базы. Ту, что относится к спортшколе олимпийского резерва по лыжному спорту, называют горнолыжным курортом. Здесь тренируются даже известные российские спортсмены. На западе региона есть горнолыжный комплекс города Ленска и мирнинская база.

На одну из баз центральной Якутии приезжают любители горных лыж и сноуборда. Здесь имеется прокат коньков и каток, сноутюбинг, снегоходы, зимний банан, швейцарские санки, подъемники, ратрак и другое. Цена входных билетов - 100-200 рублей, но каждый аттракцион, разумеется, за отдельную плату. Сюда из столицы республики можно добраться на междугороднем автобусе № 201.

Цены на базах везде очень доступные, но перелет между городами в Якутии стоит дорого. Долететь, например, из Якутска до Мирного можно за 20 тысяч рублей, снять номер в гостинице - как минимум за три тысячи в сутки. Но из некоторых городов России имеются и прямые рейсы.

А если вы заядлый рыбак, то целесообразно приобрести тур с подледной рыбалкой в апреле, например, на озере Индеркей. Оно находится в 320 километрах от Якутска, на высоте 1100 метров над уровнем моря на водоразделе Лены и Яны. Самолет Ан-2 сядет прямо на лед. В озере длиной четыре километра можно поймать арктического гольца и хариуса.

На берегу находится дом с печным отоплением и электричеством, столовой и баней. За шестидневный тур с питанием одному туристу нужно выложить около 80 тысяч рублей.

Для истинных экстремалов

Те, кому не сидится на месте, могут провести уикэнд на турбазе "Ближнее Верхоянье" у поселка Сегян-Кюель. Путь из Якутска пролегает через красивые заснеженные пейзажи Лены и Алдана. В дороге можно увидеть нетронутую дикую природу: горы, тайгу, озера, горные реки. На турбазе вас ждут катание на снегоходах и коньках, ночевка в теплых домиках и восхождение на гору высотой 800 метров. Стоимость двухдневного тура - 8000 рублей без питания.

Знающие и подготовленные люди выбирают несколько иные маршруты. Михаил Местников много лет работает в турфирме, которая специализируется на активных и спортивных поездках. По его словам, гости из центральных регионов выбирают продолжительные путешествия. В этом сезоне их ждет тур на полюс холода - Оймякон, автотур "Якутск - Оймякон - Магадан", автоэкспедиция Sakha Arctic Expedition по северным и арктическим районам республики длиной в 4848 километра и тур на снегоходах по арктической тундре. Участники проедут 400 километров и увидят уникальные скалы под названием "Каменные люди Сундуруна".

"Кроме этого, будут поездки на Ленские и Синские столбы. Они также непростые, так как туристам предстоит ночевать в палатках", - делится Местников.

Стоимость таких экстремальных поездок - от 45 до 275 тысяч рублей.

Между тем