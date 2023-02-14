Россияне стали чаще ездить на горные курорты Кубани

К началу этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, турпоток увеличился на 10%, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Она добавила, что интерес россиян к курорту Шерегеш в Кемеровской области вырос на 30%.

Также, по её словам, высоким спросом пользуются курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус и Архыз.

Майя Ломидзе отметила, что зимой у жителей страны были популярны и «городские туры», в основном, в Москву и Санкт-Петербург.