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54 минуты назад

Россияне стали чаще ездить на горные курорты Кубани

Говорит Москва

К началу этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, турпоток увеличился на 10%, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Россияне стали чаще ездить на горные курорты Кубани
Фото: UnsplashUnsplash

Она добавила, что интерес россиян к курорту Шерегеш в Кемеровской области вырос на 30%.

Также, по её словам, высоким спросом пользуются курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус и Архыз.

Майя Ломидзе отметила, что зимой у жителей страны были популярны и «городские туры», в основном, в Москву и Санкт-Петербург.

Из зарубежных пляжных направлений в лидерах Египет, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты.

Отдых в России,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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