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1 час назад

Турпоток на горнолыжные курорты Кузбасса за год вырос на 30%

ТАСС

Туристический поток на горнолыжные курорты Кемеровской области этой зимой вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на горнолыжные курорты Краснодарского края - более чем на 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Турпоток на горнолыжные курорты Кузбасса за год вырос на 30%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"По сравнению с началом 2022 года в Шерегеше прирост точно больше 20% - порядка 30%. И больше 10% на горных кластерах Краснодарского края", - сказала она.

Для городского туризма в зимние каникулы и вторую половину января были востребованы Санкт-Петербург и Москва. Высокий спрос на поездки туда сохраняется и на предстоящие февральские праздники. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью зимой пользуются Египет, Таиланд и ОАЭ, рассказала эксперт.

Отдых в России,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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