Турпоток на горнолыжные курорты Кузбасса за год вырос на 30%

Туристический поток на горнолыжные курорты Кемеровской области этой зимой вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на горнолыжные курорты Краснодарского края - более чем на 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.