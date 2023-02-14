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2 часа назад

Туристический маршрут по местам съемок комедий Гайдая запустили в Кисловодске

Мир24

В Кисловодске запустили туристический маршрут по местам съемок легендарных комедий Гайдая. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения режиссера. Несколько своих знаменитых картин он снял на Кавказе. Корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова побывала в этих местах.

Туристический маршрут по местам комедий Гайдая запустили в Кисловодске
Фото: Мир24Мир24

Район железнодорожного вокзала, библиотека, каскадная лестница, улица Красноармейская. Новый туристический маршрут в Кисловодске пролегает по местам съемок легендарных комедий Леонида Гайдая.

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«Я очень люблю творчество Гайдая. Его фильмы наполнены добротой, искренностью, юмором, и всегда, когда плохое настроение, я обращаюсь именно к его фильмам. И когда видишь на экране родной город, родные улочки, настроение поднимается сто процентов», – рассказала жительница Кисловодска Зухра Казиева.

Гайдай любил архитектуру Кисловодска. Свою первую комедию «Жених с того света» режиссер снимал здесь.

Вот то самое здание, где располагалось известное КУКУ. Оно же Кустовое управление курортных учреждений, чьи пороги обивал жених – герой Ростислава Плятта. После трехдневного отсутствия он возвращается к невесте и обнаруживает, что его похоронили.

«И самое главное, что в Кисловодске эти места до сих пор узнаваемые. Хотя некоторые кадры этого фильма: сюжет с трамваем, сюжет с другой каскадной лестницей, снимали в Пятигорске», – отметила экскурсовод Ольга Шумова.

В Пятигорске Гайдай снимал и сцены к фильму «12 стульев». А скульптура Остапа, продающего билетик у входа в Провал, появилась здесь в 2008 году.

Но сам Провал телезритель так и не увидел, хотя речь шла именно о нем. Сцену, где Остап продает билеты курортникам, снимали у Грота Лермонтова.

«Почему? Потому что местные краеведы посоветовали именно там, потому что это соответствовало времени. А имелось же ввиду время 20-х годов XX столетия. Настоящий Провал – там стены толстые уже были сделаны, выглядел он современно. А грот Лермонтова маленький», – пояснила Ольга Шумова.

Зато знаменитая Лермонтовская галерея в Пятигорске в фильм попала дважды. Зрители видят ее в сцене, где Мечников ежедневно похмелялся «Нарзаном» из источника, и в эпизоде передачи стульев великому комбинатору. Операторам пришлось непросто. Современные башни и телевышка не должны были попасть в кадр.

Благодаря новому туристическому маршруту можно не только увидеть места съемок знаменитых комедий, экскурсоводы расскажут, каким был сам Леонид Гайдай. К примеру, режиссер запрещал своим актерам смеяться даже во время перерывов между съемками, чтобы сохранить все силы и эмоции исключительно для кадра.

Отдых в России,Ольга Шумова,Марина Сасикова,Ростислав Плятт,Леонид Гайдай,
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