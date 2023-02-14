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7 минут назад

Туроператоры назвали направления для романтического путешествия по России

Вечерняя Москва

В России множество мест, которые стоит посетить влюбленным парам. О бюджетных вариантах для поездок рассказали туроператоры.

Туроператоры назвали направления для романтического путешествия по России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Турагент Сергей Алексеев отметил, что Казань — это беспроигрышный вариант. В этом городе большое количество красивейших мест для долгих романтичных прогулок: городские набережные, невероятный «Дворец Земледельцев», местный Арбат.

Также можно совершить небольшое однодневное путешествие на Голубые озера или остров-град Свияжск.

Для любителей старины идеальным направлением станет Суздаль. Его невероятное архитектурное наследие поможет перенестись в прошлое и буквально прикоснуться к истории.

Турагент Милана Медведева посоветовала выбрать Калининград. Здесь можно погулять по красивейшей Рыбной деревне, посетить район Амалиенау, попробовать еду в местных ресторанах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее аналитики ассоциации туроператорв России сообщили, что Чехия оказалась самым непопулярным европейским направлением у российских туристов, передает Nation news.

Снижения спроса на туры в Турцию из-за последствий землетрясений не наблюдается, так как были задеты в основном нетуристические зоны. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

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