Эксперты назвали шесть самых романтичных городов России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города РФ, подходящие для романтических путешествий.

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Эксперты ВШБ напомнили, что Ялта была основана в 1154 году как греческое поселение Ялос. Пять лет назад она получила официальный титул «Город влюбленных». Пары могут прогуляться здесь по высокогорным паркам, устроить тур по виноградникам или посетить фестивали. Специалисты рекомендовали также включить в маршрут Александровский сквер и пляж Дагомыс.

Муром является древнейшим городом, который был впервые упомянут в «Повести временных лет». Символом этого города стали супруги Петр и Феврония. Туристы со всей страны едут поклониться мощам этих святых в Свято-Троицкий монастырь.

В Санкт-Петербурге эксперты посоветовали посетить Поцелуев мост, который видно издалека благодаря цветному освещению. Он станет идеальным местом для ночной романтической прогулки. Существует примета: если пара поцелуется на мосту, то никогда не расстанется.

В Тутаеве понравится тем, кто хочет избежать от шумных мегаполисов. На правом берегу Волги расположен Воскресенский собор, а на левом берегу - усадьба дворян Зацепиных.

Слобода Тоболенец, известная как Пушкинские горы, является маленьким поселком 16 века в глубинке Псковской области. Здесь находился дом великого русского поэта – Михайловское имение, где Пушкин провел свое детство и юношество.

Мещовск идеален для семейного путешествия благодаря сочетанию природной красоты и исторической архитектуры. Он расположился в центре Калужской области, в связи с этим попасть в горд можно на авто или поезде из любой точки России.

Мещовский край связан с династией Романовых. Супруга первого царя Михаила Романова была уроженкой этого края, как и жена Петра Великого Евдокия Лопухина.