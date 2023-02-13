В Краснодаре организуют экскурсию к главным памятникам

"Знакомьтесь, город Краснодар" - так называется обзорная экскурсия, которую для гостей и жителей кубанской столицы готовы организовать в туристско-информационном центре города.

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За два часа пешей прогулки гиды расскажут о самых интересных фактах из истории кубанской столицы и покажут достопримечательности и памятники, связанные с захватывающими событиями, происходившими в городе с 1793 года, когда он был основан. Маршрут включает посещение мест, имеющих отношение к кубанскому казачеству, а также памятники советской архитектуры.

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Начинается экскурсия на улице Постовой. Здесь расположен памятник Екатерине II. Его проект разработал знаменитый художник и скульптор Михаил Микешин в 1895 году. Открытие состоялось в мае 1907-го, однако в 1920-м он был разрушен. Новый памятник был создан известным кубанским скульптором Александром Аполлоновым, использовавшим в работе снимки бронзовой модели скульптуры, архивные документы и чертежи.

Далее экскурсанты отправятся в сторону сквера имени Жукова. По дороге они смогут увидеть скульптурную композицию "Собачкина столица" - две собачки символизируют влюбленных на первом свидании, встретившихся под зданием с часами на углу улиц Мира и Красной. Одета парочка в стиле 1920-х годов. Напомним, "собачкиной столицей" Краснодар назвал Владимир Маяковский, который приезжал в город в 1926 году. Скульптура пользуется особенной популярностью у гостей города, которые с удовольствием трут собачкам нос или лапку, загадывая желание.

А перед Краснодарским домом книги расположен интересный фонтан "Старый Екатеринодар" - две гранитные стелы украшены горельефами с видами дореволюционного города. Фоном для скульптурных панно стала вода. Она стекает по стене за бронзовыми архитектурными пейзажами. Композицию дополняют жанровые сценки с изображениями екатеринодарцев. В 2011 году фонтан по результатам народного голосования вошел в десятку лучших достопримечательностей Краснодара.