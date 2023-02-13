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1 час назад

Санатории Сочи предоставляют гостям льготные условия размещения в период межсезонья

runews24.ru

Четыре санатория Сочи участвуют в краевой акции «Южная здравница», которая продлится до 1 мая. Так, у туристов есть возможность отдохнуть в здравницах со скидкой 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В Сочи гостям предоставляют льготные условия размещения
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Отмечается, что на льготных условиях россияне смогут отдохнуть в санаториях «Актёр», «Зелёная роща», «Адлеркурорт» и «Магадан». Здравницы предлагают гостям путевки сроком от 2 дней до 3 недель.

По данным пресс-службы мэрии, данным предложением в это межсезонье уже воспользовались более 1 200 отдыхающих.

Помимо акции «Южная здравница», в санаториях Сочи также действуют еще три программы, воспользовавшись которыми, россияне смогут получить скидку. Так, с октября по июнь туристы смогут приобрести льготные путевки в рамках акций «За здоровьем – в Сочи!», «Открытый юг» и «Серебряный возраст».

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