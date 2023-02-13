В Сочи гостям предоставляют льготные условия размещения

Четыре санатория Сочи участвуют в краевой акции «Южная здравница», которая продлится до 1 мая. Так, у туристов есть возможность отдохнуть в здравницах со скидкой 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Отмечается, что на льготных условиях россияне смогут отдохнуть в санаториях «Актёр», «Зелёная роща», «Адлеркурорт» и «Магадан». Здравницы предлагают гостям путевки сроком от 2 дней до 3 недель.

По данным пресс-службы мэрии, данным предложением в это межсезонье уже воспользовались более 1 200 отдыхающих.